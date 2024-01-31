СМИ: замеченные на вечеринке Ивлеевой артисты снова планируют собирать залы

Ближайшие шоу певца Димы Билана состоятся 14 и 15 февраля в Crocus City Hall, заявил его агент, а потом — плотные выступления в регионах. У Анны Asti идет тур «Феникс», запланировано выступление на премии «Виктория».

Лолиту в феврале ждут в Чехове, Люберцах и Ступино. И у Джигана намечено шоу: он должен выступить 8 марта в московском клубе «Заварка». Отмечается, что для гостей Ивлеевой наступила «оттепель».

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что следует разработать законопроект, позволяющий лишить званий народных и заслуженных артистов за «неприемлемое поведение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

