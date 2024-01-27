Поиск «новой крови»: Отъезд артистов омолодил рынок
За рубежом и в России отменяют концерты отечественных артистов. Музыканты и продюсеры спорят о причинах и последствиях для индустрии в России.
Участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда из-за отсутствия разрешения на работу. Об этом заявил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов агентству ТАСС.
«Участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — цитирует его RT.
Местный суд обязал артистов выплатить по $95 с каждого нарушившего правило разрешения на работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Инцидент с группой «Би-2» в Таиланде может быть связан с хитростями принимающей стороны и безалаберностью организаторов, сказали в интервью НСН продюсер Леонид Бурлаков.
«Обычно все происходит на авось, и случай с "Би-2" это подтверждает: авось пронесет, но на этот раз не пронесло. Но это со всеми бывало, даже у Маккартни были проблемы. Для музыкантов закон не писан, в хорошем смысле. Устраивают концерты такие же люди, которые, если работают 10 лет, то хорошо. Профессиональных деятелей у нас мало. Я не думаю, что это связано с иноагентским статусом "Би-2", просто безалаберность и халатность принимающей стороны. Насколько я знаю, концерт Земфиры (признана в РФ иноагентом – прим. НСН) в Таиланде делал человек, которому доверять можно. Они проводили концерты Билли Айлиша и Эда Ширана, смогли сделать и концерт Земфиры в Таиланде», - сказал Бурлаков, ранее являвшийся продюсером Земфиры и группы «Мумий Тролль».
Группа «Би-2» в декабре выпустила две первые песни из альбома «All the Best». Сообщение опубликовано в Telegram-канале коллектива.
«Би-2» выпустили песни «Bowie» и «Полковнику никто не пишет». Это перезаписанные хиты с первых альбомов. Для их перезаписи группа использовала современные студийные возможности.
«Мы рассчитывали выпустить релиз в декабре - но гастрольный график внёс свои коррективы: мы не успели дозаписать инструментал для пары песен и занимаемся этим прямо сейчас», - говорится в сообщении коллектива.
Артист Максим Галкин (*признан в РФ иноагентом) рассказал, что власти Индонезии запретили ему въезд в страну, и он был вынужден отменить концерт на Бали, запланированный на 27 января. Об этом шоумен написал на своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
По словам Галкина, за два дня до этих событий власти Индонезии одобрили ему рабочую визу и документы для организации концерта на Бали. Отказ во въезде в страну он получил на паспортном контроле. Причиной стало якобы письмо от кабмина России.
«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей»,— рассказал Галкин.
Шоумен считает, что индонезийским властям проще «удовлетворить просьбу РФ», чем разбираться в судьбе отдельно взятого, «им не известного артиста». Максим Галкин пообещал зрителям вернуть деньги за купленные билеты.
Отъезд за рубеж и «запрет» ряда российских артистов не стал непоправимым ударом для индустрии, которая выросла за счет новых музыкантов, считает продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин. Об этом он заявил в интервью НСН.
«Отъезд, уход и запрет ряда музыкантов серьезно повлиял на индустрию, теперь ее представителям надо поднять задницу и искать новых артистов. Устоявшиеся схемы работы сломаны. Если раньше, подписав трех-четырех больших музыкантов на год-два-три-четыре, можно было размерено работать, делать концерты и корпоративы, то сейчас надо найти артиста, донести информацию о нем до аудитории и уже потом делать концерты или выпускать альбомы. Этот процесс очень сильно взбодрил и омолодил рынок. В старые жилы индустрии закачали новую кровь. Наверное, в этом смысле, эффект можно назвать положительным», - сказал НСН продюсер Андрей Клюкин.
Ранее в Перми отменили выступление лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Telegram-канал «Прикамские витязи» отмечает, что концерт должен был состояться в пермском заведении «Ё-бар» 26 января, но организаторы мероприятия в итоге отменили выступление, напоминает «Радиоточка НСН».
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