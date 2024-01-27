Поиск «новой крови»: Отъезд артистов омолодил рынок

«Участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — цитирует его RT.

Местный суд обязал артистов выплатить по $95 с каждого нарушившего правило разрешения на работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Инцидент с группой «Би-2» в Таиланде может быть связан с хитростями принимающей стороны и безалаберностью организаторов, сказали в интервью НСН продюсер Леонид Бурлаков.