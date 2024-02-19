Mia Boyka выпустит совместный трек с Камилой Валиевой

Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, записала фит с российской фигуристкой Камилой Валиевой, рассказала певица в эфире шоу «Кстати».

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Релиз песни планируется 26 апреля. Известно, что трек будет в стиле современной детской считалочки.

Кроме того, к релизу песни также планируется выпустить лимитированную серию детских настольных игр.

Ранее блогер Даня Милохин заявил о готовности спеть дуэтом с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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