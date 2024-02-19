Mia Boyka выпустит совместный трек с Камилой Валиевой
19 февраля 202415:13
Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, записала фит с российской фигуристкой Камилой Валиевой, рассказала певица в эфире шоу «Кстати».
Релиз песни планируется 26 апреля. Известно, что трек будет в стиле современной детской считалочки.
Кроме того, к релизу песни также планируется выпустить лимитированную серию детских настольных игр.
Ранее блогер Даня Милохин заявил о готовности спеть дуэтом с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым), напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru