В Кремле пройдет последняя в году церемония развода караулов
Последнюю в 2025 году торжественную церемонию развода пеших и конных караулов проведут военнослужащие Президентского полка 18 октября. Об этом рассказали в Федеральной службе охраны (ФСО).
Церемония состоится на Соборной площади Кремля в полдень. На закрытии сезона Рота специального караула и Кавалерийский почетный эскорт продемонстрируют программу, подготовленную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с которой выступали с середины апреля. Военные показывали как традиционные, так и новые эффектные элементы, например, «пятиконечная звезда» у пешего караула, «ромб», «елочка», «двойная гребенка» у всадников.
Увидеть церемонию могут все купившие билеты на территорию Кремля.
Ранее ФСО сообщала, что 10 мая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле была отменена.
