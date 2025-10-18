Трамп заявил, что призвал Зеленского пойти на мирную сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Ранее лидеры двух стран провели переговоры в Белом доме.
Трамп назвал встречу «очень интересной и сердечной».
«Но я сказал ему [Зеленскому], как и президенту [России Владимиру] Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку», - указал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированной на полях саммита АСЕАН в конце октября — начале ноября.
