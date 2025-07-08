СТАДИОННЫЙ БУМ: «МУЗЫКАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ»

Два подряд концерта Басты в «Лужниках» и пять выступлений подряд Сергея Жукова на стадионе «ВТБ Арене» стали стадионными рекордами полугодия, однако этим дело не ограничилось.

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву звезд уровня Metallica и U2, подтвердил НСН рост в этом году количества больших концертов на стадионах и в дворцах спорта.

«Стадионных концертов стало больше, как и концертов во дворцах спорта. Главная причина в том, что у нас нет западных звезд, которые гастролируют вокруг России, выступая в Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане и других странах. У нас эта ниша открылась, а зрителям надо ходить на концерты, поэтому появились стадионные тренды. Тот же Антон Беляев с проектом LAB собрал уже и дворец спорта, и стадион – кто бы мне сказал такое 2 года назад? Сейчас многие артисты собирают стадионы, а раньше они боялись это делать. При этом я не думаю, что у нас уже сформировалось ядро коллективов новой рок-волны. Пока идет процесс формирования, потому что стадионы и концертные залы собирают не артисты, появившиеся 2-3 года назад, а выступающие уже много лет», - отметил Зубицкий.

Со своей стороны, продюсер Андрей Клюкин считает, что в новых реалиях уже выросло новое поколение артистов с «ДНК страны». Он также указал на взрывной рост интереса зрителей ко всем жанрам.

«В этом году в России идет серьезный взлет по музыке всех жанров, все артисты растут. Дошло до того, что сложно выбрать стадион для концерта, потому что они заняты. Сейчас больших групп стало намного больше, чем было пять или три года назад. При этом здесь вопрос не в публике, а в артистах. Нет такого, что ты поешь бездарную музыку, а люди к тебе приходят, так не бывает. Просто появилось целое поколение классных артистов, выросших на хорошей музыке, со своим мировоззрением и абсолютно не замутненных желанием быть похожими на Radiohead или каких-то других артистов. Сейчас выросло целое поколение незамутненных ребят, которые просто прекрасно понимают, что такое ДНК страны, в которой они живут. Они в нем прекрасно себя чувствуют, прекрасно ориентируются и, что самое главное, они не подменяют музыку идеологией и не играют рок «от противного». Люди делаю созидательную музыку, а не противопоставляют себя каким-то другим жанрам и идеологиям. Появились «музыкальные музыканты», которые классно поют, сочиняют классные тексты и играют классную музыку. Это всем и нравится», - считает Клюкин.

По данным компании МТС Live, в первом полугодии билетные продажи выросли более чем на 50%, при этом сегмент концертов растет быстрее других.

«Прирост билетных продаж в первом полугодии 2025 к 2024 году – плюс 53% в деньгах, средняя цена билета выросла на 18%. Прирост 2025 к 2023 году – 43%, цена билета выросла на 29%. При этом доля концертов выросла – мы видим, что сегмент растет быстрее рынка в целом – стало как больше мероприятий, так и рост цен опережает другие сегменты. Мы наблюдаем устойчивый рост рынка развлечений за последние несколько лет. По нашим прогнозам последующие несколько лет будут продуктивными для рынка и, надеемся, более спокойными с внешней стороны, так что ждем скачок роста для отрасли», - сказал НСН директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин.

Между тем в компании «Яндекс Афиша», подводя итоги первого квартала 2025 года, зафиксировали рост продаж билетов на треть (34%), отметив, что половину продаж (48,5%) приносят концерты.