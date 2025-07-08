Главные музыкальные тренды 2025 года: Стадионы и артисты с новым ДНК
У российских артистов пропал страх собирать стадионники, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий, Андрей Клюкин указал на поколение «незамутненных», а руководители стримингов назвали самые эффективные способы продвижения.
Главными музыкальными трендами первой половины 2025 года стали «взлет» всех музыкальных направлений, увеличение числа концертов, а также рост влияния стримингов и соцсетей на популярность исполнителей.
Кроме того, по-прежнему востребованы коллаборации артистов разных жанров и «корневые мотивы» в музыке, к которым добавился запрос на «позитивные вибрации», рассказали в интервью НСН эксперты индустрии.
СТАДИОННЫЙ БУМ: «МУЗЫКАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ»
Два подряд концерта Басты в «Лужниках» и пять выступлений подряд Сергея Жукова на стадионе «ВТБ Арене» стали стадионными рекордами полугодия, однако этим дело не ограничилось.
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву звезд уровня Metallica и U2, подтвердил НСН рост в этом году количества больших концертов на стадионах и в дворцах спорта.
«Стадионных концертов стало больше, как и концертов во дворцах спорта. Главная причина в том, что у нас нет западных звезд, которые гастролируют вокруг России, выступая в Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане и других странах. У нас эта ниша открылась, а зрителям надо ходить на концерты, поэтому появились стадионные тренды. Тот же Антон Беляев с проектом LAB собрал уже и дворец спорта, и стадион – кто бы мне сказал такое 2 года назад? Сейчас многие артисты собирают стадионы, а раньше они боялись это делать. При этом я не думаю, что у нас уже сформировалось ядро коллективов новой рок-волны. Пока идет процесс формирования, потому что стадионы и концертные залы собирают не артисты, появившиеся 2-3 года назад, а выступающие уже много лет», - отметил Зубицкий.
Со своей стороны, продюсер Андрей Клюкин считает, что в новых реалиях уже выросло новое поколение артистов с «ДНК страны». Он также указал на взрывной рост интереса зрителей ко всем жанрам.
«В этом году в России идет серьезный взлет по музыке всех жанров, все артисты растут. Дошло до того, что сложно выбрать стадион для концерта, потому что они заняты. Сейчас больших групп стало намного больше, чем было пять или три года назад. При этом здесь вопрос не в публике, а в артистах. Нет такого, что ты поешь бездарную музыку, а люди к тебе приходят, так не бывает. Просто появилось целое поколение классных артистов, выросших на хорошей музыке, со своим мировоззрением и абсолютно не замутненных желанием быть похожими на Radiohead или каких-то других артистов. Сейчас выросло целое поколение незамутненных ребят, которые просто прекрасно понимают, что такое ДНК страны, в которой они живут. Они в нем прекрасно себя чувствуют, прекрасно ориентируются и, что самое главное, они не подменяют музыку идеологией и не играют рок «от противного». Люди делаю созидательную музыку, а не противопоставляют себя каким-то другим жанрам и идеологиям. Появились «музыкальные музыканты», которые классно поют, сочиняют классные тексты и играют классную музыку. Это всем и нравится», - считает Клюкин.
По данным компании МТС Live, в первом полугодии билетные продажи выросли более чем на 50%, при этом сегмент концертов растет быстрее других.
«Прирост билетных продаж в первом полугодии 2025 к 2024 году – плюс 53% в деньгах, средняя цена билета выросла на 18%. Прирост 2025 к 2023 году – 43%, цена билета выросла на 29%. При этом доля концертов выросла – мы видим, что сегмент растет быстрее рынка в целом – стало как больше мероприятий, так и рост цен опережает другие сегменты. Мы наблюдаем устойчивый рост рынка развлечений за последние несколько лет. По нашим прогнозам последующие несколько лет будут продуктивными для рынка и, надеемся, более спокойными с внешней стороны, так что ждем скачок роста для отрасли», - сказал НСН директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин.
Между тем в компании «Яндекс Афиша», подводя итоги первого квартала 2025 года, зафиксировали рост продаж билетов на треть (34%), отметив, что половину продаж (48,5%) приносят концерты.
СОЦСЕТИ И КОЛЛАБОРАЦИИ: ОТ AY YOLA ДО КАДЫШЕВОЙ
Подводя музыкальные итоги 2024 года, эксперты индустрии называли НСН в качестве его трендов «корневую музыку» и коллаборации артистов разных жанров. Вместе с тем башкирскую этно-группу Ay Yola уже назвали одним из открытий 2025-го, а Надежда Кадышева на гребне новой волны популярности анонсировала стадионник в «Лужниках» в июне 2026 года.
Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик подтвердил НСН, что фолк-музыка все чаще попадает в чарты, но не назвал эту историю массовой.
«Фолк-мотивы действительно чаще проникают и в чарт, и в творчество артистов. Ay Yola до сих пор на заметных позициях. В эту сторону продолжается и творческое движение, хотя не могу сказать, что это принимает массовый оборот. На мой взгляд, это будет развиваться из-за интереса аудитории, возникшего из-за творческой и жизненной обстановки вокруг. Что касается коллабораций, они уже давно являются проверенным и самым эффективным методом расширения аудитории, так что их сложно назвать трендом. Это творческая практика, которой артисты пользуются уже многие годы, со времен фита рокеров Aerosmith и хип-хоп-группы Run D.M.C.», - отметил Мудрик.
Со своей стороны, руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев сказал НСН, что помимо коллабораций все более мощными инструментами продвижения артистов становятся соцсети и музыкальные стриминги
«Этот год продолжает радовать нас неожиданными коллаборациями. Один из ярких примеров — совместное выступление Димы Билана и Ay Yola, когда они исполнили "Homay" на нескольких языках. Видео быстро стало вирусным, что подтверждает интерес индустрии к экспериментам и сочетанию «народных» элементов с современной музыкой. Кстати, соцсети продолжают играть ключевую роль в музыкальной индустрии — они либо открывают новых артистов, либо дают вторую жизнь уже вышедшим трекам. Так, группа из Нефтекамска «Бонд с кнопкой» создаёт музыку уже восемь лет, но трек «Кухни» впервые вывел их в топ-чарты, а выпущенный несколько лет назад трек «Волна» группы «Тима ищет свет» стал хитом, благодаря соцсетям», - указал Плетнев.
Ну а продюсер Андрей Клюкин назвал «корневую музыку» выстрелом наотмашь, указав НСН и на новые «витамины»
«В прошлом году это стерляло наотмашь. Все видели, что даже у молодежи выстрелила Надежда Кадышева. В этом году возвращаются позитивные вибрации, мы видим такие группы, как "Стрио" или Лолита Косс, когда в слушателя, как в сухую землю, впитывается позитивная музыка. Это как витамины, которые требуются человеку, и этот витамин, но не пошлой или эстрадно-позитивной музыки, очень сильно выстреливает», - подчеркнул продюсер.
Вместе с тем он высказал мнение, что в плане раскрутки артистов стриминги сегодня затмили музыкальные медиа.
«Влияние медиа на группы полностью ушло. Сегодня группа может не пытаться подстраиваться под СМИ или телек и собирать огромные залы. Влияние на музыкантов медиамагнатов, говоривших «это не формат, переделайте песню», деградировало и умерло, и теперь артисты стали дышать спокойно и свободно. Например, «Бонд с кнопкой» стал огромным артистом, хоть и не звучал ни в каких эфирах. При этом они прекрасно достучались до аудитории. Сегодня музыкальные СМИ и звездные обозреватели попросту вымерли. Сейчас все очень просто: ты пишешь хорошую песню, она попадает в рекомендации, плейлисты, трек начинают слушать и чисто автоматически эти песни попадают в предложку другим людям. Чем больше люди слушают это, тем больше это предлагается. Это механическая история, которая основана на том, что люди любят самих себя. Им не нужно мнение какого-то условного музыкального обозревателя Васи Плюшкина, им вообще плевать на него. Алгоритм предложил ему послушать, ему понравилось, он поставил сердечко и оно полетело дальше», - заключил собеседник НСН.
Эксперты музыкальной индустрии, подводя специально для НСН итоги первой половины 2025 года, назвали в числе главных стадионных артистов Басту, «Руки Вверх!», Диму Билана, Анну Асти, Zivert и Диану Арбенину.
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