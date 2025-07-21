Современная музыка утратила свою значимость и превратилась в фоновое сопровождение, заявил ТАСС народный артист России Филипп Киркоров на площадке «VK Fest 2025» в Лужниках. Схожую точку зрения в разговоре с НСН выразил и певец Шура (Александр Медведев), уточнив, что музыка 90-х годов мелодичнее современной, а в текстах тех лет нет маразма. Пригожин допустил, что не стоит обобщать, оценивая молодых исполнителей. Однако, по его словам, сегодня музыка – биты, а не мелодия, как было раньше.

«Артисты разные бывают. В новом поколении, безусловно, есть талантливые люди. Не думаю, что есть смысл обобщать, но могу сказать, что сейчас рулят биты и звуки. Это факт и это сильно меняет траекторию музыки. Артисты такого уровня, как Валерия, Киркоров, Агутин поют песни. Если посмотреть, что сегодня в тренде, вернулась Буланова, Кадышева. Получается, даже молодежь начинает "втыкать", что песня со смыслом имеет большое значение для человека. Возвращаются тренды на взрослых артистов. Вчера на "VK Fest 2025" Валерия пела мегамикс, разрыв был, стадион пел, как с молодежью. Не эти туки-шмуки, а песня и мелодия. Я – за мелодию», - подчеркнул собеседник НСН.