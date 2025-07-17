TikTok в помощь: От Булановой ждут повторения успеха Кадышевой
Исполнители 90-х и нулевых стали самыми популярными концертными артистами, но им сегодня сложно забраться на вершину чарта стримингов, которую формирует TikTok, рассказал НСН Дмитрий Коннов.
Артисты 90-х и нулевых сегодня могут попасть в чарт стримингов лишь благодаря дуэтам с молодыми исполнителями, вместе с тем интерес к музыке прошлых десятилетий нарастает во всем мире, поскольку аудитория соскучилась по мелодичности, заявил в беседе с НСН исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Билетные сервисы отмечают новый виток популярности звезд 90-х и начала нулевых в России, сообщают «Ведомости». Как уточняет издание, с начала 2025 года продажи билетов на выступления певицы Надежды Кадышевой на «Яндекс афише» выросли более чем в 30 раз относительно аналогичного периода прошлого года и составили 274 тысячи штук. Рост популярности концертов Кадышевой, Апиной, Татьяны Булановой, а также групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» за тот же период отметили и в «МТС Live». Коннов отметил, что в чарты стримингов артисты 90-х и нулевых чаще попадают благодаря коллаборации с фрэшменами. Однако более важный показатель в этом случае – именно продажи билетов на концерт.
«Артиста 90-х сегодня можно встретить в чарте, если он коллаборирует с тем, кто в стримингах сейчас доминирует. Я бы на их месте не сильно переживал о чартах, а радовался тысячам проданных билетов. К примеру, я видел множество видео с недавнего концерта Надежды Кадышевой на стадионе-пятнадцатитысячнике в Казани. Думаю, когда у нее был первый приход популярности, о стадионах артистка даже не думала. История простая и глобальная: звезды 90-х и нулевых во всем мире оказались самыми востребованными концертными артистами. Аудитория 25+ получает удовольствие на их концертах, поскольку видят профессионализм, которым 19-летние завсегдатаи чартов не обладают. Думаю, следующая – Таня Буланова, за ее успех буду лично переживать. Это человек очень простой, открытый, лишенный артистического снобизма. Естественно, с непростой судьбой, потому что простые судьбы остаются на заводах, а сложные с них куда-то сбегают, иногда в "Олимпийский"», - допустил он.
Как добавил собеседник НСН, современные хиты не могут зацепить слушателя мелодией, потому аудитория все чаще возвращается к песням прошлых десятилетий.
«Музыкальными чартами даже в России сегодня управляет TikTok. Видео по 30 секунд для распевного языка и нашего национального самосознания – ничто, проигрыш. В период увлечения R&B, рэпом, хип-хопом, появлялись не стихи, а речевки. Сегодня утерян навык мелодизма. Ни одного композитора первой половины XXI века нельзя назвать мелодистом. Двухтысячные были временем расцвета – от Максима Фадеева до братьев Меладзе. Сегодня во всем мире возвращается музыка нулевых, потому что там были последние мелодисты. Кроме того, русский - язык длинных слов, рэп корнями уходит в английский язык, он короткий. Пропеть так песни, которые сейчас занимают первые места в чартах, невозможно. Людям хочется пропевания, потому уверен, что песня "Течет ручей" будет течь бесконечно, также группа "Чайф" будет существовать всегда, потому что у них есть песня "Никто не услышит"», - пояснил Коннов.
Ранее сообщалось, что 20 июня 2026 года Надежда Кадышева выступит в «Лужниках». При этом заслуженный работник культуры России Владимир Зубицкий в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что артистка, которая сегодня пользуется огромной популярностью, сможет собрать 75-80 тысяч зрителей.
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