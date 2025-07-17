Билетные сервисы отмечают новый виток популярности звезд 90-х и начала нулевых в России, сообщают «Ведомости». Как уточняет издание, с начала 2025 года продажи билетов на выступления певицы Надежды Кадышевой на «Яндекс афише» выросли более чем в 30 раз относительно аналогичного периода прошлого года и составили 274 тысячи штук. Рост популярности концертов Кадышевой, Апиной, Татьяны Булановой, а также групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» за тот же период отметили и в «МТС Live». Коннов отметил, что в чарты стримингов артисты 90-х и нулевых чаще попадают благодаря коллаборации с фрэшменами. Однако более важный показатель в этом случае – именно продажи билетов на концерт.

«Артиста 90-х сегодня можно встретить в чарте, если он коллаборирует с тем, кто в стримингах сейчас доминирует. Я бы на их месте не сильно переживал о чартах, а радовался тысячам проданных билетов. К примеру, я видел множество видео с недавнего концерта Надежды Кадышевой на стадионе-пятнадцатитысячнике в Казани. Думаю, когда у нее был первый приход популярности, о стадионах артистка даже не думала. История простая и глобальная: звезды 90-х и нулевых во всем мире оказались самыми востребованными концертными артистами. Аудитория 25+ получает удовольствие на их концертах, поскольку видят профессионализм, которым 19-летние завсегдатаи чартов не обладают. Думаю, следующая – Таня Буланова, за ее успех буду лично переживать. Это человек очень простой, открытый, лишенный артистического снобизма. Естественно, с непростой судьбой, потому что простые судьбы остаются на заводах, а сложные с них куда-то сбегают, иногда в "Олимпийский"», - допустил он.