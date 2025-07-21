Шура пожелал повторить «стадионный» успех Кадышевой и Булановой
Шура заявил спецкору НСН, что музыка 90-х годов мелодичнее современной, а в текстах тех лет нет маразма.
Певец Шура (Александр Медведев) в беседе со специальным корреспондентом НСН выразил надежду на то, что его ждет такой же успех, которым сейчас могут похвастаться певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова.
Билетные сервисы отмечают новый виток популярности звезд 90-х и начала нулевых в России. С начала 2025 года продажи билетов на выступления Кадышевой на «Яндекс афише» выросли более чем в 30 раз относительно аналогичного периода прошлого года и составили 274 тысячи штук. Рост популярности концертов Кадышевой, Апиной, Булановой, а также групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» за тот же период отметили и в «МТС Live».
«Я очень люблю Кадышеву. Уникально у нее получилось заинтересовать молодежь. Сейчас такое же получается у Татьяны Булановой. Я все жду свой момент, конечно… Мне нравится то, что происходит. Нравится то, что молодежь начинает слушать музыку из 90-х. Эта музыка мелодичнее, по тексту у нас тоже все хорошо. Нет какого-то маразма. Если молодежи от этого тепло и радостно, если они приходят стадионами на такие концерты, то это замечательно. Дай Бог такое каждому артисту», - сказал артист на «VK Fest 2025».
Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала «Радиоточке НСН», как ей удалось записать 114 дуэтов с разными артистами за всю карьеру.
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