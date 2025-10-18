Росавиация объявила об ограничениях в восьми российских аэропортах

Временные ограничения на полеты ввели в восьми аэропортах России. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Прием и выпуск самолетов временно ограничили в воздушных гаванях Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска и Ярославля.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Между тем член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в беседе с НСН счел безрассудной идею «распрямить» южный полетный коридор и напомнил о непрекращающихся атаках БПЛА.

