Зеленский согласился с призывом Трампа остановиться на занимаемых позициях
18 октября 202502:26
Президент Украины Владимир Зеленский согласился с призывом лидера США Дональда Трампа остановить военных на занимаемых позициях. Об этом он заявил по итогам двусторонней встречи в Белом доме.
Украинский президент прокомментировал соответствующие слова Трампа, подчеркнув, что тот прав.
«Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», - указал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что призвал президента Украины заключить сделку по урегулированию украинского конфликта.
