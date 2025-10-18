Зеленский согласился с призывом Трампа остановиться на занимаемых позициях

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с призывом лидера США Дональда Трампа остановить военных на занимаемых позициях. Об этом он заявил по итогам двусторонней встречи в Белом доме.

Украинский президент прокомментировал соответствующие слова Трампа, подчеркнув, что тот прав.

«Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», - указал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что призвал президента Украины заключить сделку по урегулированию украинского конфликта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры