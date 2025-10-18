Минздрав подготовил изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Минздрав предложил внести изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год и плановый период 2027-2028-го, включив в нее дополнительные методы лечения и диагностики заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.

Так, в следующем году предлагается добавить новые современные методы лечения, в том числе фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря и пищевода, ряд видов офтальмологических операций, операции на сердце, различные лапароскопические операции.

Минздрав подсчитал, что в 2026 году средний норматив финансирования программы госгарантий за счет ОМС составит 22924 рубля на одного человека, а из бюджетов всех уровней - 5402 рубля. Объем подушевого норматива превысит показатели 2025 года почти на 7%. Также документ предусматривает повышение норматива финансовых затрат на ЭКО на 14,6%, чтобы специалисты могли выявлять генетические нарушения и хромосомные аномалии до переноса эмбрионов в матку.

Впервые Минздрав прописал нормативы объема помощи на дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Ожидается увеличение норматива объема по профилю «Вирусный гепатит С» на 85,3%. При этом средний норматив объема помощи по профилю «Онкология» в дневных стационарах предлагают повысить почти на 10%, «Медицинская реабилитация» (амбулаторно) - на 4%.

Ранее Минздрав предложил расширить список обязательных анализов для иностранцев, лиц без гражданства, подавших заявление о признании беженцем или попросивших о временном убежище в России.

