От мусора до хитов: Когда нейросеть заменит музыкантов на стримингах
Сегодня на стриминги уже загружают музыку, созданную искусственным интеллектом, пока что она не слишком примечательна, но в будущем нейросеть начнет писать исключительно хиты, заявил НСН Сергей Балдин.
Стриминги зачастую имеют выгоду от наличия на своих площадках композиций, созданных нейросетью, поэтому не очень охотно борются с ними. Об этом в беседе с НСН рассказал российский музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин.
Музыкальные лейблы и дистрибьюторы столкнулись с отказом стримингов принимать и публиковать контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ), пишет РБК. Пока проблема касается в основном западных платформ. Национальная федерация музыкальной индустрии полагает, что доля полностью генеративного контента на стримингах достигает 20% от всей новой музыки. Балдин оценил объемы ИИ-треков на рынке.
«То, что делает сегодня ИИ, на полноценную музыку еще мало похоже. Это такой музыкальный белый шум, шумовой мусор. Звучит цифра 20%, а я уже слышал цифру 300 млн, в смысле вместе с генеративной музыкой. И я этому верю, потому что ИИ для того, чтобы создать музыкальную фонограмму, нужно пару секунд. Сегодня на ИИ надо смотреть как на ассистента музыкантов в первую очередь, который помогает делать «демки». Очень многие прибегают к ИИ, чтобы что-то выжать из музыкального рынка: делают такую лаунж-музыку, где критерии оценки более размыты, и отправляют ее на стриминги. При определенном менеджменте этого контента можно зарабатывать деньги на музыкальных стримингах. Однако у обычного человека нет мотивации слушать музыку от ИИ. Поэтому получается, что те ребята, которые используют ИИ в своих промтах, паразитируют на реальных артистах и владельцах музыкальной интеллектуальной собственности», - рассказал он.
Балдин подчеркнул, что иногда музыкальным сервисам выгодно размещение у себя треков, сгенерированных нейросетью.
«Я читал, что в деньгах это 0,5% от выручки в мире по стримингу - пока что больше похоже на мусор. Думаю, большие артисты пока этого не ощущают. У музыкального стриминга есть возможность размещения через сервис-агрегатор типа TuneCore, однако большая часть хорошей музыки размещается через агрегаторов, которые подписывают документы с музыкальными стримингами и берут на себя все гарантии чистоты того материала, который размещают. Поэтому если музыкальный стриминг хочет, чтобы у него не было ИИ-контента, у него есть для этого все рычаги. Также существуют различные приложения, которые позволяют анализировать происхождение трека. ИИ вообще не та лошадь, на которую есть смысл ставить в этом вопросе. Я считаю, если какой-то стриминг говорит, что не может это контролировать, значит, он заинтересован в этой цепочке», - поделился он.
Также собеседник НСН выразил уверенность, что когда-нибудь ИИ обязательно создаст хит и по логике потом должен производить только хиты.
«Я, конечно, пока пребываю в очень трепетном ожидании, когда искусственный интеллект напишет хит. А это произойдет. С учетом того, как происходит обучение ИИ, после написания первого хита, он, по идее, должен писать дальше только хиты. Это мой прогноз», - рассказал он.
Ранее главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин и руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев заявили НСН, что группа «Комната культуры» остается лидером новой волны рок-музыки в стримингах, при этом главными открытиями первой половины 2025 года стали Ay Yola и «Бонд с кнопкой».
