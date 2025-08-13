«Я читал, что в деньгах это 0,5% от выручки в мире по стримингу - пока что больше похоже на мусор. Думаю, большие артисты пока этого не ощущают. У музыкального стриминга есть возможность размещения через сервис-агрегатор типа TuneCore, однако большая часть хорошей музыки размещается через агрегаторов, которые подписывают документы с музыкальными стримингами и берут на себя все гарантии чистоты того материала, который размещают. Поэтому если музыкальный стриминг хочет, чтобы у него не было ИИ-контента, у него есть для этого все рычаги. Также существуют различные приложения, которые позволяют анализировать происхождение трека. ИИ вообще не та лошадь, на которую есть смысл ставить в этом вопросе. Я считаю, если какой-то стриминг говорит, что не может это контролировать, значит, он заинтересован в этой цепочке», - поделился он.

Также собеседник НСН выразил уверенность, что когда-нибудь ИИ обязательно создаст хит и по логике потом должен производить только хиты.

«Я, конечно, пока пребываю в очень трепетном ожидании, когда искусственный интеллект напишет хит. А это произойдет. С учетом того, как происходит обучение ИИ, после написания первого хита, он, по идее, должен писать дальше только хиты. Это мой прогноз», - рассказал он.

Ранее главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин и руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев заявили НСН, что группа «Комната культуры» остается лидером новой волны рок-музыки в стримингах, при этом главными открытиями первой половины 2025 года стали Ay Yola и «Бонд с кнопкой».

