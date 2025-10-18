Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров с Россией
18 октября 202503:20
Вопрос территорий Украины станет предметом предстоящих мирных переговоров с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Украинский политик назвал проблему территорий чувствительной и самой сложной.
«Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины», - отметил Зеленский.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что призвал украинского президента заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.
