Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров с Россией

Вопрос территорий Украины станет предметом предстоящих мирных переговоров с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский политик назвал проблему территорий чувствительной и самой сложной.

«Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины», - отметил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что призвал украинского президента заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

