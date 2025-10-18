В Аргентине политик умер во время теледебатов
Кандидат в депутаты на выборах в парламент Аргентины Эрнан Дамиани умер во время дебатов в прямом эфире телевидения. Об этом пишет газета Pagina 12.
Политик выдвигался от партии «Гражданский радикальный союз», ему было 66 лет.
По данным издания, у Дамиани произошел сердечный приступ, когда он вместе с представителями других партий участвовал в программе на канале La Casa del Streaming. Политика доставили в больницу, но по прибытии медики констатировали его смерть.
Дамиани за свою карьеру занимал должность депутата законодательного собрания провинции Мисьонес и конгресса, возглавлял собственную партию.
Ранее СМИ сообщили, что в России замначальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук умер на рабочем месте во время совещания, чиновнику было 42 года.
