СМИ: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять Tomahawk Киеву

Президент США Дональд Трамп пока не планирует поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Трамп после разговора с Путиным заявил, что США сами нуждаются в Tomahawk

По данным портала, глава Белого дома заявил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трамп якобы дал понять, что сейчас его приоритет - дипломатия. Поставки Tomahawk могут ее подорвать.

Ранее Дональд Трамп заявил, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk может привести к эскалации украинского конфликта и непредсказуемым последствиям.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРакетыДональд Трамп

