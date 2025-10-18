СМИ: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять Tomahawk Киеву

По данным портала, глава Белого дома заявил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трамп якобы дал понять, что сейчас его приоритет - дипломатия. Поставки Tomahawk могут ее подорвать.

Ранее Дональд Трамп заявил, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk может привести к эскалации украинского конфликта и непредсказуемым последствиям.

