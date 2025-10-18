Европейские лидеры, генсек НАТО и Зеленский провели переговоры

Канцлер Германии Фридрих Мерц, ряд лидеров европейских стран, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом рассказал журналистам официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

«Канцлер... вместе с другими главами европейских государств и правительств, а также генеральным секретарем НАТО и руководителями институтов ЕС сегодня вечером провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским», - заявил Корнелиус.

Украинский президент проинформировал европейских политиков о конструктивной встрече с лидером США Дональдом Трампом. Участники переговоров подчеркнули «неотложность усилий по достижению справедливого и прочного мира». Кроме того, европейские лидеры пообещали расширить поддержку Киева, чтобы «побудить Россию к серьезным переговорам».

Ранее Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме, американский лидер назвал встречу «интересной и сердечной».

