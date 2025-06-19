«Глоток воды в пустыне!»: Группа Ay Yola о секрете успеха и сравнении с АИГЕЛ
У людей «проснулись корни», в этом и секрет популярности Ay Yola, сказал в эфире НСН Ринат Рамазанов, а Руслан Шайхитдинов объяснил, почему у музыкантов нет мандража перед выступлением на летней площадке «Лужников».
Участники группы Ay Yola Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов в интервью НСН рассказали о пути к успеху, коллаборациях и концерте перед 70-тысячной аудиторией, объяснив, почему их не стоит сравнивать с группой АИГЕЛ.
В праздничные выходные музыканты из Башкирии, прославившиеся после весеннего взлета песни «Homay» в пятерку самых популярных треков Shazam, представили клип на новую песню «Yola». 19 июня состоится концерт группы Ay Yola на площадке проект МТС Live Лето в «Лужниках». Руслан Шайхитдинов отметил, что никакого страха в этой связи нет, и объяснил, почему их нельзя называть начинающей группой.
«В "Лужниках" мы еще не выступали, но у нас есть опыт выступления на аренах с большим количеством людей. К примеру, совсем недавно мы выступили на фестивале "The Spirit of Tengri" в Алматы, где было 70 тысяч человек. Конечно, очень приятно выступить на легендарной площадке, но мандража в этой связи у нас нет. Многие говорят, что группа была создана лишь год назад. На самом деле нужно понимать, что в группе все трое участников с большим бэкграундом, с большим сценическим и музыкальным опытом. Ринат Рамазанов – это человек-мультиинструменталист, фольклорист, который много лет выступал как сольно, так и являлся фронтменом группы "Аргымак". Адель и я, мы записали два альбома как группа MUSUME, участвовали в различных телешоу, фестивалях, концертах. Поэтому будет некорректно говорить, что группа создана лишь год назад», - подчеркнул музыкант.
Со своей стороны, Ринат Рамазанов раскрыл секрет успеха Ay Yola.
«Секрет популярности прост. Это корни, это то, чего сегодня так остро не хватает людям. Это жизнь, ценности, то, что веками передается из поколения в поколение. То, что сегодня под огромным бесполезным информационным шумом появилось что-то такое, как глоток воды в пустыне. Это и заставляет бурлить кровь, и в тексте песни об этом тоже поется. Получается, что у людей "проснулись корни". Слава Богу, что это становится трендом. Музыканты в своих республиках начали надевать национальные костюмы, вышли в горы, в леса, на снег, снимают ролики. Очень круто, что появился новый тренд на свою идентичность. Пусть это развивается еще больше», - отметил он.
Вместе с тем Ринат объяснил, почему мировой успех трека «Homay» не стоит сравнивать со взлетом после сериала «Слово пацана» песни «Пыяла» группы АИГЕЛ.
«Сравнивать "Homay" и "Пыяла" не совсем корректно - это две совсем разные истории. Похоже здесь только то, что эти две песни вышли из соседних республик, но и стилистика, и жанр, и смысловая нагрузка здесь, конечно, на разных вещах», - отметил Рамазанов.
В свою очередь Руслан пообещал интересные коллаборации.
«Что касается коллабораций и ремейков, неофициальных ремейков большое количество. Пока официальные ремейки мы не планируем. А коллаборации - вполне возможно мы посмотрим на них в дальнейшем. Сейчас одна уже есть, с Дмитрием Биланом, наверняка вы ее видели. С удовольствием будем сотрудничать и дальше с интересными нам артистами», - заключил собеседник НСН.
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