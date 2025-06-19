Участники группы Ay Yola Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов в интервью НСН рассказали о пути к успеху, коллаборациях и концерте перед 70-тысячной аудиторией, объяснив, почему их не стоит сравнивать с группой АИГЕЛ.

В праздничные выходные музыканты из Башкирии, прославившиеся после весеннего взлета песни «Homay» в пятерку самых популярных треков Shazam, представили клип на новую песню «Yola». 19 июня состоится концерт группы Ay Yola на площадке проект МТС Live Лето в «Лужниках». Руслан Шайхитдинов отметил, что никакого страха в этой связи нет, и объяснил, почему их нельзя называть начинающей группой.