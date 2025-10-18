Овечкин вышел на 25-е место по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ
Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин вышел на 25-е место по числу проведенных игр в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Спортсмен провел свой 1 496-й матч - домашнюю встречу с «Миннесотой». Овечкин обошел по количеству матчей серебряного призера Олимпийских игр 2002 года экс-хоккеиста Фила Хаусли, на счету которого 1 495 встречи.
Рекордсмен по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ - двукратный олимпийский чемпион Патрик Марло, который завершил карьеру в 2022 году. Хоккеист сыграл в лиге 1779 матчей.
Ранее Александру Овечкину подарили уникальный смартфон iPhone с эксклюзивным дизайном в честь рекорда игрока по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять Tomahawk Киеву
- Овечкин вышел на 25-е место по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров с Россией
- Росавиация объявила об ограничениях в восьми российских аэропортах
- В Аргентине политик умер во время теледебатов
- Зеленский согласился с призывом Трампа остановиться на занимаемых позициях
- В Кремле пройдет последняя в году церемония развода караулов
- Трамп заявил, что призвал Зеленского пойти на мирную сделку
- В семи регионах уничтожили 29 дронов ВСУ
- СК возбудил дело после взрыва на заводе «Авангард» в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru