Овечкин вышел на 25-е место по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин вышел на 25-е место по числу проведенных игр в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен провел свой 1 496-й матч - домашнюю встречу с «Миннесотой». Овечкин обошел по количеству матчей серебряного призера Олимпийских игр 2002 года экс-хоккеиста Фила Хаусли, на счету которого 1 495 встречи.

Рекордсмен по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ - двукратный олимпийский чемпион Патрик Марло, который завершил карьеру в 2022 году. Хоккеист сыграл в лиге 1779 матчей.

Ранее Александру Овечкину подарили уникальный смартфон iPhone с эксклюзивным дизайном в честь рекорда игрока по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

