Обход Элтона и касса Свифт: Группа «Coldplay» установила рекорд по сборам в рок-турах
На текущий момент эта рок-группа успела собрать $945,7 млн, но это не предел, так как в туре запланировано еще более 20 концертов.
Концертные туры музыкантов бьют новые рекорды. Но в этот раз самые высокие показатели по сборам демонстрируют не поп-исполнители, а рок-звезды.
ТУР-РЕКОРДЫ
Британская рок-группа «Coldplay» официально установила рекорд, проведя самый кассовый рок-тур в истории. Об этом сообщил «Billboard». Исполнителям удалось добиться этих результатов благодаря своим мировым гастролям «Music of the Spheres».
По данным «Billboard Boxscore», текущий тур в общей сложности собрал $945,7 млн от 8,8 млн проданных билетов. Серия концертов стартовала в марте 2022 года. Таким образом, тур стал не только самым кассовым, но и самым продаваемым турне рок-музыконтов за почти 40-летнюю историю «Boxscore».
«Music of the Spheres World Tour» обогнал «Farewell Yellow Brick Road Tour» Элтона Джона, которому удалось собрать в нем $939,1 млн. Позади также остались туры «U2 360 Tour» группы «U2» и «A Bigger Bang Tour» «The Rolling Stones».
В гастрольном графике «Coldplay» остался еще 21 концерт, что может позволить довести общее число проданных билетов до 10 миллионов.
По сообщениям издания «Сastlerock», по состоянию на апрель 2023 года в ТОП-10 исполнителей с самыми кассовыми сборами вошли британский певец и композитор Элтон Джон, британский музыкант Эд Ширан, ирландская рок-группа «U2» с туром «U2 360°», британская рок-группа «The Rolling Stones», которая четыре раза устанавливала рекорд по сборам.
В список также попали американская хард-рок-группа «Guns N 'Roses», британский рок-музыкант Роджер Уотерс, австралийская рок-группа «AC/DC», английский певец Гарри Стайлс с турне «Love on Tour», который завершился в июле 2023 года, и «Coldplay».
«Coldplay» — это рок-группа, которая была создана в Лондоне в 1998 году. Ее состав никогда не менялся. Стиль коллектива обычно делят на эпоху альтернативного рока и пост-брит-попа, а также на эпоху поп-рока и поп-музыки.
Группа известна своими неожиданными и нестабильными переменами в звучании и своим нетипичным для рок-музыкантов поп-поведением. «Coldplay» состоит из вокалиста, ритм-гитариста и клавишника Криса Мартина, лид-гитариста Джонни Бакленда, басиста Гая Берримена и ударника Уилла Чемпиона.
ПОП-УСПЕХИ
Недавно успешные результаты турне показала и американская певица Тейлор Свифт. В конце 2023 года она установила мировой рекорд по кассовым сборам со своим туром «The Eras Tour», превысив отметку в миллиард долларов. Об этом сообщило издание «Pollstar», которое специализируется на гастрольной деятельности артистов. Известно, что в общей сложности в рамках тура фанаты Свифт купили 4,3 миллиона билетов. Всего поп-звезда за тот тур выступила в 24 городах с 60 концертами.
Тогда на втором месте оказалась певица Бейонсе, которая уступила по сборам лидирующей артистке почти в два раза. Доходы звезды составили $579 млн. Среди самых кассовых музыкантов 2023 года также были Drake, P!nk, Weeknd и «Coldplay».
Нашумевшее турне Тейлор Свифт завершится 17 августа 2024 года в Лондоне. Согласно исследованию «Barclays», оно может принести экономике Великобритании 1 млрд фунтов стерлингов. Главный специалист Barclays Питер Брукс сравнил популярность Свифт с битломанией, а также вспомнил помешательство на Элвисе Пресли.
Издание Business Matters сообщило, что, по подсчетам специалистов, фанаты потратят на посещение шоу Свифт примерно 850 фунтов стерлингов (это почти 100 тысяч рублей). Отмечалось, что каждый пятый из 1,1 миллиона зрителей покупает наряд специально для концерта, но большая часть расходов все же приходится на билеты, транспорт и проживание.
В апреле 2024 года Свифт также вошла в ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. По данным издания, состояние поп-звезды оценивается в $1,1 млрд. Отмечается, что в эту сумму вошли доходы от тура, музыкальных продаж и портфеля недвижимости.
«Доход тура «Eras» превысил млрд долларов. После налогообложения прибыль Свифт от него составила $190 млн», - уточнили в Forbes.
К тому же, по данным издания, певица стала первым музыкантом, заработавшим миллиард долларов исключительно за счет творчества.
Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН рассказал, как проходит европейский тур рок-группы «АС/DC», заметив, что, несмотря на свой почтенный возраст, музыканты до сих пор отлично держатся перед зрителями и «рвут сцену».
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