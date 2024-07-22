«Нафталин или свежесть?»: Лидер «Мураками» о прошлом и настоящем русского рока
Русский рок — объединяющая сила, которая помогает людям переживать трудные времена и создавать настроение, сказала НСН Диляра Вагапова.
Лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила в интервью НСН, что многие отечественные рок-группы отошли за 20-30 лет от того направления, которое принято называть русским роком, есть и те, которые остались верны традициям, однако на любого музыканта найдется свой слушатель.
Ранее лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев заявил в интервью изданию «Газета.Ru», что апгрейд русского рока сегодня невозможен. «Будет новая какая-то история, поэтому не надо за него цепляться. Это уже «дядя русский рок», а дальше будет «дедушка русский рок», а потом он вообще исчезнет. И слава богу! Это очень здорово», — подчеркнул музыкант. Вагапова рассказала, как, по ее мнению, изменился русский рок за последние 20-30 лет.
«Добавились электроника, рэп, но за весь отечественный рок отвечать, наверное, неправильно. Некоторые группы так продвинулись, что язык не поворачивается назвать их “русским роком”, а другие остаются верны старым традициям. Но на тех и на других есть свой слушатель. Если что-то существует, значит, кому-то это нужно. Мне это напоминает эстафету: одна сторона палочки пахнет нафталином, другая — чем-то новым и свежим. Когда ее передадут следующему поколению, то, что было новым, уже станет нафталином. Но лучшее обязательно перейдет на следующий этап развития музыки. А будет это электроника или рэп, вообще не важно. Главное, чтобы было талантливо и со вкусом», — сказала лидер «Мураками».
Собеседница НСН назвала русский рок объединяющей силой для всех людей.
«Я особо не задумываюсь о будущем русского рока. Всю свою жизнь мы играем только то, что нравится и что, как нам кажется, у нас получается. Русский рок для меня всегда был в первую очередь словом. Музыка — это то, что обрамляет это слово, что музыканты умеют или хотят играть. Сейчас многие музыканты испытывают пренебрежение к словосочетанию “русский рок”, считая его чем-то узколобым, примитивным, несовременным. Я не из тех, кто будет утверждать, что раньше было лучше. Музыка эволюционирует вместе с миром, и это здорово. Русский рок всегда объединял и продолжает объединять сердца, помогая людям переживать трудные времена, создавая настроение. Я за развитие, за симбиоз, за эксперименты. Это и есть путь вперед. Вот такая дорога у русского рока», — подытожила музыкант.
Ранее рок-певица Ольга Кормухина заявила, что сегодня каждый уважающий себя исполнитель должен иметь в своем репертуаре композицию на русскую поэзию.
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