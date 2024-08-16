«Просто кошмар»: Пригожин об идее Хинштейна лишить музыкантов-иноагентов роялти

Те, кто начал блокировать музыкантов на стриминговых сервисах, перешли черту приличия, нельзя лишать музыканта права быть и радовать людей своими песнями, заявил НСН Иосиф Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН раскритиковал предложение депутата Госдумы Александра Хинштейна отключить монетизацию для иноагентов на российских стриминговых сервисах, заявив, что лишенные роялти артисты «будут стримиться в другом месте».

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Хинштейн ранее предложил лишить артистов-иноагентов роялти, получаемых за прослушивание на российских стриминговых сервисах. По словам депутата, этот вопрос Госдума может рассмотреть уже в осеннюю сессию. Пригожин обратил внимание на то, что помимо исполнителей той или иной песни, признанных иноагентами, есть и авторы этих песен, которые ни в чем не виноваты.

«Отключить от российских стриминговых сервисов можно, например, от Яндекса, VK и так далее. Есть нюанс: помимо исполнителей есть еще и авторы, которые могут быть непричастны ни к чему плохому. Сейчас идет такой крен во взаимных запретах: одни запретили артистов в YouTube, другие запретили YouTube, одни запретили это, другие запретили это. Надо искать решения! Вот скажите, до какого предела мы будем все закрывать? Да, можно для кого-то закрыть стриминговые сервисы, но они будут стримиться в другом месте», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, роялти, получаемые со стриминговых сервисов, не является основным доходом артистов.

«Когда мы имели доступ ко всему, то совокупность стриминговых сервисов действительно давала доход. Запрет монетизации - трехкопеечная история. Концерты - основной способ заработка артистов. Монетизация и стриминги - доход у молодежи, для взрослых людей это менее важно. Есть артисты, например, Егор Крид, HammAli & Navai и другие, которые ведут стриминги и всех рвут. Я вообще считаю, что те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей - просто кошмар. Мы всегда стремились к свободному миру, но демократия - не запрет, это свобода творчества и развития, а когда все запрещают - это ничего хорошего. Мне это не нравится», - заключил продюсер.

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
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