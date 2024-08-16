«Просто кошмар»: Пригожин об идее Хинштейна лишить музыкантов-иноагентов роялти

По его словам, роялти, получаемые со стриминговых сервисов, не является основным доходом артистов.

«Когда мы имели доступ ко всему, то совокупность стриминговых сервисов действительно давала доход. Запрет монетизации - трехкопеечная история. Концерты - основной способ заработка артистов. Монетизация и стриминги - доход у молодежи, для взрослых людей это менее важно. Есть артисты, например, Егор Крид, HammAli & Navai и другие, которые ведут стриминги и всех рвут. Я вообще считаю, что те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей - просто кошмар. Мы всегда стремились к свободному миру, но демократия - не запрет, это свобода творчества и развития, а когда все запрещают - это ничего хорошего. Мне это не нравится», - заключил продюсер.

Ранее компания Google сообщила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России, напоминает «Радиоточка НСН». В официальном обращении к российским пользователям компания известила об отключении учетных записей и прекращении возможностей монетизации через платформу Google AdSense.

