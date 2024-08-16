«Просто кошмар»: Пригожин об идее Хинштейна лишить музыкантов-иноагентов роялти
Те, кто начал блокировать музыкантов на стриминговых сервисах, перешли черту приличия, нельзя лишать музыканта права быть и радовать людей своими песнями, заявил НСН Иосиф Пригожин.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН раскритиковал предложение депутата Госдумы Александра Хинштейна отключить монетизацию для иноагентов на российских стриминговых сервисах, заявив, что лишенные роялти артисты «будут стримиться в другом месте».
Хинштейн ранее предложил лишить артистов-иноагентов роялти, получаемых за прослушивание на российских стриминговых сервисах. По словам депутата, этот вопрос Госдума может рассмотреть уже в осеннюю сессию. Пригожин обратил внимание на то, что помимо исполнителей той или иной песни, признанных иноагентами, есть и авторы этих песен, которые ни в чем не виноваты.
«Отключить от российских стриминговых сервисов можно, например, от Яндекса, VK и так далее. Есть нюанс: помимо исполнителей есть еще и авторы, которые могут быть непричастны ни к чему плохому. Сейчас идет такой крен во взаимных запретах: одни запретили артистов в YouTube, другие запретили YouTube, одни запретили это, другие запретили это. Надо искать решения! Вот скажите, до какого предела мы будем все закрывать? Да, можно для кого-то закрыть стриминговые сервисы, но они будут стримиться в другом месте», - сказал собеседник НСН.
По его словам, роялти, получаемые со стриминговых сервисов, не является основным доходом артистов.
«Когда мы имели доступ ко всему, то совокупность стриминговых сервисов действительно давала доход. Запрет монетизации - трехкопеечная история. Концерты - основной способ заработка артистов. Монетизация и стриминги - доход у молодежи, для взрослых людей это менее важно. Есть артисты, например, Егор Крид, HammAli & Navai и другие, которые ведут стриминги и всех рвут. Я вообще считаю, что те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей - просто кошмар. Мы всегда стремились к свободному миру, но демократия - не запрет, это свобода творчества и развития, а когда все запрещают - это ничего хорошего. Мне это не нравится», - заключил продюсер.
Ранее компания Google сообщила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России, напоминает «Радиоточка НСН». В официальном обращении к российским пользователям компания известила об отключении учетных записей и прекращении возможностей монетизации через платформу Google AdSense.
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