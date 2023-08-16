Без «Металлики» и Universal: Промоутеры и артисты нашли замену звездам и лейблам

МТС И ЯНДЕКС: «СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ»

Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев сообщил НСН о росте продаж в первом квартале на 60% и рассказал о планах развития концертного направления.

«Мы, МТС Live, не рассматриваем себя только, как концертный промоутер. Если говорить именно о концертах, мы концентрируемся на крупных шоу. В прошлом году сделали лучшее шоу страны для Zivert. В этом году планируем премьеру большого шоу Анны Asti. Акцент делаем на города, в которых мы представлены площадками. Если говорить о площадках, то сейчас наша федеральная сеть состоит из пяти городов (МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже). Долгосрочно мы планируем управлять концертной площадкой в каждом городе-миллионике. В некоторых из них возможны даже несколько площадок. Именно на эти города мы и будем делать акцент в концертах. Смотрим в будущее с оптимизмом. С энтузиазмом ждем вторую половину года, на которую традиционно приходится до 60% всех продаж в индустрии развлечений», - сказал Агеев.

Со своей стороны, директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили сообщил НСН о росте продаж билетов в первом полугодии на 75%. При этом, доля концертов в продажах сервиса составляет 30%.



КОННОВ: НОВЫЙ «ДОМ», МОЗГИ И ДЕНЬГИ

Исполнительный директор Ассоциация музыкальной индустрии, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов сказал НСН, что у артистов сегодня два основных источника дохода – концерты и стриминг.

«Сейчас в российской индустрии существует два источника дохода: это концерты, включая частные, и стриминг. Все остальные источники доходов приносят артистам меньше 5%. Есть артисты, у которых доход от стриминга достигает 50%, а есть, кому он приносит 20%, это зависит от возраста исполнителей. Чем вы моложе и популярнее, тем больше у вас доля стриминга, которая может достигать и 80%. Чем вы старше, известнее, чем больше вы повернуты на живом или качественном звуке, аранжировках и несиюминутных текстах, тем меньше у вас доход в стриминге. Стриминг во всем мире – это очень простая и очень тупая музыка», - отметил Коннов.

По его словам, артистов не подкосила ситуация с уходом из России крупных международных лейблов.