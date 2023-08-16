Без «Металлики» и Universal: Промоутеры и артисты нашли замену звездам и лейблам
Российские артисты нашли «новый дом» после ухода западных лейблов, организаторы концертов «начали разгребаться», а зрители возвращаются к «глубоким» покупкам.
В России стало проводиться меньше концертов и фестивалей, однако о кризисе говорить нельзя, считают эксперты индустрии, опрошенные НСН. Продажи билетов в первом полугодии выросли из-за стабилизации ситуации и повышения доверия зрителей, рынок стриминговых сервисов также на подъеме, а уход западных лейблов не привел к драматическим последствиям для российских музыкантов.
ЗУБИЦКИЙ: «СТРЕСС, А НЕ КРИЗИС»
«Концертов стало меньше, но они проходят. Артистов тоже стало меньше, поскольку большое количество популярных исполнителей уехало из России. Рынок просел прилично. У нас было два года пандемии, потом СВО, однако по сравнению с прошлым годом продажи билеты повысились, потому что обстановка стабилизировалась, люди стали больше доверять и покупать билеты. В прошлом году концерты постоянно отменялись, переносились и так далее, сейчас концерты объявляются и проходят. Фестивалей тоже стало меньше, но, например, "Дикая мята" это теперь не просто фестиваль, а постоянно действующая площадка. Еще их стало меньше, потому что к нам не приезжают западные артисты, а многие фестивали были построены именно на них. Если бы они приезжали, и в этом году, и в прошлом в Москве, Петербурге и многих других городах было бы огромное количество стадионных концертов. Многие артисты в туре, и в Москве были бы концерты и Metallica, и Depeche Mode, и Coldplay, и Imagine Dragons, но, к сожалению, они не приедут», - сказал НСН генеральный директор компании «Русский Шоу Центр» Владимир Зубицкий.
По его словам, нынешняя ситуация для организаторов концертов, скорее, является стрессом, а не кризисом. При этом прогноз на второе полугодие умеренно-оптимистичный.
«У нас нет кризиса, но мы находимся в стрессовой ситуации на протяжении уже трех лет. Наша индустрия самая пострадавшая из всех индустрий, всем помогли, а нам нет. Государство нашей индустрии не помогало. Было принято только одно постановление, касающееся продажи билетов, но финансово нас не поддержали. Мало того, что не помогли, мы два года не работали и только как-то начали разгребаться в этом году. Поэтому сейчас любая работа это прогресс. Хотелось бы, чтобы было лучше, но пока прогнозируем, что будет не хуже, чем в первой половине года», - отметил Зубицкий.
«КАССИР.РУ»: УВЕРЕННОСТЬ И ГЛУБИНА
Коммерческий директор Группы компаний «Кассир.ру» Екатерина Каменева подтвердила НСН, что отсутствие западных звезд ударило по индустрии. При этом в компании назвали «крайне положительными» итоги первого полугодия, зафиксировав рост объемов продаж билетов на 65%.
«С точки зрения объема продаж, по-прежнему зрители приходят к нам за билетами на эксклюзивные и топовые концерты. Эта категория лидер в нашей линейке. Доля концертов в целом составляет более 50%, доля рок-концертов порядка 15-18%. Фестивалей стало сильно меньше, но те, которые проходят, собирают хорошую аудиторию. В основном, снижение больших стадионных мероприятий и фестивалей связано с отсутствием зарубежного контента. В целом, рынок хочет стабильности, как и наш зритель. Зритель хочет быть уверенным, что, если он купил билет, то сможет посетить выбранное мероприятие. В этом плане наибольшую стабильность показывают государственные площадки с государственным контентом. Этот контент, можно сказать, вернулся к модели продаж с большой глубиной, как в допандемийные времена, когда билеты покупаются заранее. Думаю, во втором полугодии эта тенденция сохранится. Концертный контент продолжает покупаться сильно близко к датам мероприятия, чтобы максимально быть уверенным, что мероприятие состоится. Что касается спроса на потребляемые категории контента, на мой взгляд, будут востребованы концерты на небольших площадках, плюс на осень запланировано несколько стадионных проектов, например, выступления "Ленинграда" и Басты», - отметила Каменева.
МТС И ЯНДЕКС: «СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ»
Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев сообщил НСН о росте продаж в первом квартале на 60% и рассказал о планах развития концертного направления.
«Мы, МТС Live, не рассматриваем себя только, как концертный промоутер. Если говорить именно о концертах, мы концентрируемся на крупных шоу. В прошлом году сделали лучшее шоу страны для Zivert. В этом году планируем премьеру большого шоу Анны Asti. Акцент делаем на города, в которых мы представлены площадками. Если говорить о площадках, то сейчас наша федеральная сеть состоит из пяти городов (МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже). Долгосрочно мы планируем управлять концертной площадкой в каждом городе-миллионике. В некоторых из них возможны даже несколько площадок. Именно на эти города мы и будем делать акцент в концертах. Смотрим в будущее с оптимизмом. С энтузиазмом ждем вторую половину года, на которую традиционно приходится до 60% всех продаж в индустрии развлечений», - сказал Агеев.
Со своей стороны, директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили сообщил НСН о росте продаж билетов в первом полугодии на 75%. При этом, доля концертов в продажах сервиса составляет 30%.
КОННОВ: НОВЫЙ «ДОМ», МОЗГИ И ДЕНЬГИ
Исполнительный директор Ассоциация музыкальной индустрии, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов сказал НСН, что у артистов сегодня два основных источника дохода – концерты и стриминг.
«Сейчас в российской индустрии существует два источника дохода: это концерты, включая частные, и стриминг. Все остальные источники доходов приносят артистам меньше 5%. Есть артисты, у которых доход от стриминга достигает 50%, а есть, кому он приносит 20%, это зависит от возраста исполнителей. Чем вы моложе и популярнее, тем больше у вас доля стриминга, которая может достигать и 80%. Чем вы старше, известнее, чем больше вы повернуты на живом или качественном звуке, аранжировках и несиюминутных текстах, тем меньше у вас доход в стриминге. Стриминг во всем мире – это очень простая и очень тупая музыка», - отметил Коннов.
По его словам, артистов не подкосила ситуация с уходом из России крупных международных лейблов.
«Международные компании Sony, Universal, Warner, Orchard, которые работали на российском рынке и его покинули, делали ставку на развитие локального каталога. Какое-то количество артистов осталось без "дома", но за последние 12 месяцев все интересные артисты, не говоря уже про больших артистов, этот дом обрели, либо решили заниматься развитием своей карьеры самостоятельно. Если у тебя есть успешный альбом, который приносит 20-30-50 млн рублей в год, квартал или полугодие, у тебя хватит финансовых возможностей, чтобы оплатить следующие усилия. Так что уход больших международных игроков не привел к каким-то драматическим событиям в карьере российских артистов, при этом самостоятельное плавание выбрало меньше половины этих артистов. Вероятно, это связано с их релокацией. Те, кто остались здесь, так или иначе работают с лейблами. Те, кто решил пожить в более теплом климате, стараются организовать свою жизнь самостоятельно, без лейблов. В нынешних условиях это исключительно вопрос креатива, мозгов и денег. Популярность артистов зависит не то того, уехали они или нет, а от их позиции по отношению к текущим событиям. Если это отрицательная позиция, их аудитория уехала вместе с ними, и они концентрируются на русскоязычной аудитории в Европе или Азии. Те, кто политически индифферентен, по-прежнему популярны здесь», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперты индустрии назвали НСН самых успешных артистов первого полугодия 2023 года. В их числе, в частности, группа «Ленинград», Zivert и Леонид Агутин, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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