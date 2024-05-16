СМИ: Тур Тейлор Свифт увеличит экономику Великобритании на миллиард фунтов

Мировой тур поп-певицы Тейлор Свифт The Eras Tour, по прогнозам, принесет экономике Великобритании один миллиард фунтов стерлингов, передает Business Matters со ссылкой на исследование Barclays.

Альбом Тейлор Свифт продался на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня

Главный специалист Barclays Питер Брукс сравнил популярность Свифт с битломанией, а также вспомнил помешательство на Элвисе Пресли.

По подсчетам специалистов, поклонники артистки потратят на посещение ее шоу около 850 фунтов стерлингов (около 97 тысяч рублей). Каждый пятый из 1,1 миллиона зрителей может купить наряд специально для концерта, но большая часть расходов придется на билеты, транспорт и проживание.

Ранее издание Pollstar, специализирующееся на гастрольной деятельности артистов, сообщило, что в список самых кассовых музыкантов 2023 года попали Тейлор Свифт, Бейонсе, Weeknd, Coldplay, Drake, P!nk и другие, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:КонцертПевицаМузыкаМузыкантыВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры