СМИ:: Концертный тур Тейлор Свифт побил рекорд, собрав миллиард долларов
Концертный тур американской певицы Тейлор Сфифт установил мировой рекорд по кассовым сборам, превысив планку в миллиард долларов. Об этом сообщает издание Pollstar, специализирующееся на гастрольной деятельности артистов.
По данным специалистов, в общей сложности в рамках тура было куплено 4,3 миллиона билетов. В общей сложности Свифт побывала в 24 городах с 60 концертами.
На втором месте оказалась певица Бейонсе, которая уступила по сборам лидирующей артистке почти в два раза - ее доходы составили 579 миллионов долларов. Среди самых кассовых музыкантов уходящего года также числятся Weeknd, Coldplay, Drake, P!nk и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru