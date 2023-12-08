СМИ:: Концертный тур Тейлор Свифт побил рекорд, собрав миллиард долларов

По данным специалистов, в общей сложности в рамках тура было куплено 4,3 миллиона билетов. В общей сложности Свифт побывала в 24 городах с 60 концертами.

На втором месте оказалась певица Бейонсе, которая уступила по сборам лидирующей артистке почти в два раза - ее доходы составили 579 миллионов долларов. Среди самых кассовых музыкантов уходящего года также числятся Weeknd, Coldplay, Drake, P!nk и другие.