Coldplay представили клип на совместный с Селеной Гомес сингл «Let somebody go»

Британская рок-группа Coldplay выпустила музыкальное видео на сингл «Let Somebody Go» с прошлогоднего альбома «Music Of The Spheres».

Режиссером видео выступил Дэйв Мейерс, который ранее уже снял клип на другой сингл с альбома – «My Universe».

Композиция «Let Somebody Go» рассказывает историю о любви, описывает боль и эмоции человека, которому пришлось отпустить любимого человека.

Ранее группа Coldplay и корейская команда BTS выпустили совместный трек «My Universe». За первые семь часов лирик-видео на эту песню набрало 8 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/selenagomez
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыПевица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры