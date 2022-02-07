Coldplay представили клип на совместный с Селеной Гомес сингл «Let somebody go»
Британская рок-группа Coldplay выпустила музыкальное видео на сингл «Let Somebody Go» с прошлогоднего альбома «Music Of The Spheres».
Режиссером видео выступил Дэйв Мейерс, который ранее уже снял клип на другой сингл с альбома – «My Universe».
Композиция «Let Somebody Go» рассказывает историю о любви, описывает боль и эмоции человека, которому пришлось отпустить любимого человека.
Ранее группа Coldplay и корейская команда BTS выпустили совместный трек «My Universe». За первые семь часов лирик-видео на эту песню набрало 8 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
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