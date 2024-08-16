«Четверть дохода!»: Экс-продюсер Земфиры назвал заработок артистов от стримингов

Депутата Госдумы Александра Хинштейн ранее предложил лишить артистов-иноагентов роялти, получаемых за прослушивание на российских стриминговых сервисах. По словам депутата, этот вопрос Госдума может рассмотреть уже в осеннюю сессию. Бурлаков отметил, что заработок артистов со стримингов составляет порядка 25% всего их дохода.

«Роялти со стриминговых сервисов - хороший заработок, приятный. Раньше 40% дохода приносили компакт-диски, а 60% - концерты. Когда появились первые пираты, интернет, доход от компактов упал буквально до 10%. Когда появился iTunes в 2014 году, ситуация потихоньку начала возвращаться в прежнее русло. Стриминги приносят порядка 20-25% от дохода артиста. Любой доход пригодится артисту! Они не так много зарабатывают по сравнению с каким-нибудь владельцем бензозаправок. Только с виду они яркие, пышные и знаменитые, а по деньгами они не так уж и много получают. Самые дорогие дома у футболистов, точно не у музыкантов. Музыканты как клоуны на ярмарке, которые приехали песни попеть. Какой-нибудь мясник или булочник куда больше на этой ярмарке зарабатывает. В какой-то момент просто об артистах стали больше говорить, чем о космонавтах. Говорите больше о космонавтах!» - сказал собеседник НСН.