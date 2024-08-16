«Четверть дохода!»: Экс-продюсер Земфиры назвал заработок артистов от стримингов
Стриминговые сервисы приносят артистам порядка 25% дохода, но большинство артистов-иноагентов уже перешли на западные стриминговые площадки, сказал НСН Леонид Бурлаков.
Идея лишить иноагентов монетизации на российских стриминговых платформах - политический шаг, так как большая часть таких артистов уже перешла на западные сервисы, заявил в эфире НСН экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.
Депутата Госдумы Александра Хинштейн ранее предложил лишить артистов-иноагентов роялти, получаемых за прослушивание на российских стриминговых сервисах. По словам депутата, этот вопрос Госдума может рассмотреть уже в осеннюю сессию. Бурлаков отметил, что заработок артистов со стримингов составляет порядка 25% всего их дохода.
«Роялти со стриминговых сервисов - хороший заработок, приятный. Раньше 40% дохода приносили компакт-диски, а 60% - концерты. Когда появились первые пираты, интернет, доход от компактов упал буквально до 10%. Когда появился iTunes в 2014 году, ситуация потихоньку начала возвращаться в прежнее русло. Стриминги приносят порядка 20-25% от дохода артиста. Любой доход пригодится артисту! Они не так много зарабатывают по сравнению с каким-нибудь владельцем бензозаправок. Только с виду они яркие, пышные и знаменитые, а по деньгами они не так уж и много получают. Самые дорогие дома у футболистов, точно не у музыкантов. Музыканты как клоуны на ярмарке, которые приехали песни попеть. Какой-нибудь мясник или булочник куда больше на этой ярмарке зарабатывает. В какой-то момент просто об артистах стали больше говорить, чем о космонавтах. Говорите больше о космонавтах!» - сказал собеседник НСН.
Бурлаков усомнился в том, что отключение монетизации для иноагентов на российских стриминговых сервисах сильно ударит по их карману.
«Не думаю, что ограничения монетизации иноагентов на российских стримингах сильно по ним ударит, ведь большая часть иноагентов уже перешла на западные сервисы. Их как слушали на Spotify и Apple, так и слушают. «Яндекс Музыка», которой они лишатся, составляет где-то 1/4 их дохода за месяц. Это не так сильно ударит по карману. Это больше политический шаг. Иноагентов слушают люди, которые уехали из России. Много русских десятилетиями уже живут за границей, им тоже хочется что-то русское послушать», - заключил продюсер.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что решившие блокировать музыкантов власти перешли черту приличия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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