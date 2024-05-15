Боно из U2 отказался называть Coldplay рок-группой

В проекте, который посвящён британскому коллективу, он указал, что Coldplay часто ругают «за недостаточно рокерское звучание», однако «судить их по правилам рока» не следует.

Фронтмен U2 отметил, что британская группа отличается от основной массы рокеров - они совсем другие по натуре.

«Я должен отметить, что Coldplay - это не рок-группа. Думаю, это очевидно. Это что-то гораздо более интересное, вроде The Isley Brothers», - заключил Боно.

Ранее издание Pollstar, специализирующееся на гастрольной деятельности артистов, сообщило, что в список самых кассовых музыкантов 2023 года попали Тейлор Свифт, Бейонсе, Weeknd, Coldplay, Drake, P!nk и другие, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

