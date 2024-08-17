Тур Coldplay «Music of the Spheres» стал самым кассовым в категории рок-концертов
Группа Coldplay официально установила рекорд по самым кассовым рок-турам в истории, передает Billboard.
По данным издания, рекорд был установлен благодаря туру «Music of the Spheres», который собрал 945,7 миллиона долларов с 8,8 миллиона проданных билетов. В рамках тура состоится еще 21 концерт. Кадры с концертов публикует «Радиоточка НСН».
Гастроли стали не только самыми кассовым, но и самыми продаваемым рок-турне за почти 40-летнюю историю Billboard Boxscore. Таким образом, тур Coldplay обогнал «Farewell Yellow Brick Road Tour» Элтона Джона (939,1 миллиона долларов), «U2 360 Tour» группы U2 и «A Bigger Bang Tour» рок-коллектива The Rolling Stones.
Ранее стало известно, что симфоническая панк-сказка «Король и Шут» уже с успехом собрала более 70 тысяч зрителей в четырех крупных городах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru