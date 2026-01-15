Сегодня на эстраде действительно сложно выделить ярких исполнителей, к тому же искусственный интеллект (ИИ) пытается активно конкурировать с ними, однако проигрывает. Об этом НСН рассказал генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что искусственный интеллект может заменить многих эстрадных артистов в ближайшем будущем, если среди живых исполнителей не появятся сильные вокалисты. Его слова приводит Общественная служба новостей. Он также предположил, что в скором будущем возникнет ажиотаж с созданными нейросетью новыми песнями уже умерших артистов. Шаинский заявил, что сегодня действительно не хватает сильных вокалистов.

«Я бы сказал, что действительно не хватает таких ярких личностей сегодня. С одной стороны, появилось очень много молодых артистов, я считаю, что это положительный фактор. Но с другой стороны, какие-то легенды сейчас, на мой взгляд, выделить сложно. Как вокалиста из молодых артистов я бы, наверное, выделил Полину Гагарину», - отметил он.

При этом Шаинский заявил, что ИИ сегодня может создавать довольно качественную музыку, которую трудно отличить от творения человека.