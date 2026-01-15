Сын Шаинского назвал бездушной музыку, созданную нейросетью
Вячеслав Шаинский заявил НСН, что легендарных исполнителей сегодня выделить сложно, а также объяснил, почему ИИ не должен заменять профессионалов в музыке.
Сегодня на эстраде действительно сложно выделить ярких исполнителей, к тому же искусственный интеллект (ИИ) пытается активно конкурировать с ними, однако проигрывает. Об этом НСН рассказал генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что искусственный интеллект может заменить многих эстрадных артистов в ближайшем будущем, если среди живых исполнителей не появятся сильные вокалисты. Его слова приводит Общественная служба новостей. Он также предположил, что в скором будущем возникнет ажиотаж с созданными нейросетью новыми песнями уже умерших артистов. Шаинский заявил, что сегодня действительно не хватает сильных вокалистов.
«Я бы сказал, что действительно не хватает таких ярких личностей сегодня. С одной стороны, появилось очень много молодых артистов, я считаю, что это положительный фактор. Но с другой стороны, какие-то легенды сейчас, на мой взгляд, выделить сложно. Как вокалиста из молодых артистов я бы, наверное, выделил Полину Гагарину», - отметил он.
При этом Шаинский заявил, что ИИ сегодня может создавать довольно качественную музыку, которую трудно отличить от творения человека.
«Сейчас ИИ вообще очень активно развивается, и порой даже не отличишь музыку, аранжировки, сделанные ИИ, от сочиненных живыми людьми. Вот, допустим, на нашем конкурсе-фестивале «Шаинский фест», где мы отбирали авторов детских песен, у нас было достаточно большое количество авторов, которые делали музыку с помощью ИИ. Но, честно сказать, когда я слушал то, что было сделано с ИИ, там было сложно поверить, что это сделал компьютер, а не человек», - поделился он.
Говоря о перспективах «воскрешения» нейросетями усопших исполнителей, Шаинский заметил, что негативно относится к этому.
«Может быть, это и хорошо с точки зрения эксперимента и какой-то ностальгии. Но мне, например, как музыканту, не хотелось бы, чтобы искусственный интеллект заменял человека, потому что все-таки искусство требует именно человеческого интеллекта и подхода. А пока что ИИ немножко не дотягивает, потому что в нем нет души. Поэтому я лично выступаю за то, чтобы музыка оставалась делом человека, а не компьютера», - подытожил он.
Ранее дирижер, композитор, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга заявил спецкору НСН, что в конкуренции с искусственным интеллектом победят артисты, которые умеют объединять творчество и новые технологии, при этом ИИ — не враг для артистов, а инструмент, позволяющий экономить время и совершенствовать творчество.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын Шаинского назвал бездушной музыку, созданную нейросетью
- «Шаламе против шлака!»: Фильм «Марти Великолепный» назвали подарком россиянам
- ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть
- Из России вышлют агента спецслужб Британии, работавшего под прикрытием дипломата
- Над Брянской областью сбили две ракеты «Нептун» и шесть дронов
- В Уссурийске произошел взрыв газа в частном доме
- СМИ: Трейдеры США заплатили Венесуэле $50 за баррель нефти
- МВД предупредило о торгующих цифровыми активами в Telegram-ботах мошенниках
- В Китае призвали США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов
- В России увеличили до 18 число пунктов миграционного контроля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru