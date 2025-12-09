Основатель портала «TopHit» Игорь Краев в эфире НСН ранее призвал НФМИ учитывать при сертификации музыки и радиоэфиры российских артистов. НФМИ, которая объединяет 10 музыкальных лейблов и издательств с долей рынка более 50%, ранее приняла новый стандарт сертификации музыки и присвоения песням и альбомам категорий популярности. Система НФМИ учитывается количество проданных физических носителей, а также конвертирует количество прослушиваний на стриминговых площадках в цифры продаж. Согласно предложенному стандарту, эквивалентом одного проданного альбома является 5000 прослушиваний на freemium-сервисах и 1000 — на premium-сервисах. Эквивалентом одного проданного трека являются 500 и 100 прослушиваний соответственно.

Данилов допустил, что в будущем Федерация может включить в свои расчеты и радиоэфиры.

«Для стриминговых сервисов существует довольно простая методика подсчета. Музыкальные правообладатели — лейблы — получают статистику напрямую от интернет-стриминговых сервисов, такие как «Яндекс Музыка», «Звук», «ВК Музыка», «Кион Музыка» (бывш. «МТС Музыка» — прим. НСН). Данные по прослушиваниям эффективно и довольно просто считаются. То же самое касается и продаж физических носителей. Что касается радиоэфиров, то здесь используются другие, более сложные методики подсчета, поскольку в каком-то едином аналитическом центре подсчитать, сколько каких композиций просушивалось, довольно непросто. Если будет какая-то унифицированная методика подсчета, то, наверное, это возможно будет учитывать. Но пока мы в наших методологиях по аналогии с зарубежными методиками подсчета используем только прослушивания в стримингах и продажу физических носителей», — сказал собеседник НСН.