«Эфиры считать сложнее»: НФМИ ответила на критику стандарта сертификации музыки
Для подсчетов стримов есть более понятная методика, чем для радиоэфиров, сказал НСН Никита Данилов. Однако стриминги не спешат публиковать полную статистику, как и комментировать такую возможность.
Методика подсчета прослушиваний (стримов) на музыкальных стриминговых площадках довольно проста, в то время как радиоэфиры подсчитать проблематично, однако Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) не отвергает вероятность, что в будущем при сертификации музыки будет учитываться и число радиоэфиров, сказал НСН гендиректор НФМИ Никита Данилов.
Основатель портала «TopHit» Игорь Краев в эфире НСН ранее призвал НФМИ учитывать при сертификации музыки и радиоэфиры российских артистов. НФМИ, которая объединяет 10 музыкальных лейблов и издательств с долей рынка более 50%, ранее приняла новый стандарт сертификации музыки и присвоения песням и альбомам категорий популярности. Система НФМИ учитывается количество проданных физических носителей, а также конвертирует количество прослушиваний на стриминговых площадках в цифры продаж. Согласно предложенному стандарту, эквивалентом одного проданного альбома является 5000 прослушиваний на freemium-сервисах и 1000 — на premium-сервисах. Эквивалентом одного проданного трека являются 500 и 100 прослушиваний соответственно.
Данилов допустил, что в будущем Федерация может включить в свои расчеты и радиоэфиры.
«Для стриминговых сервисов существует довольно простая методика подсчета. Музыкальные правообладатели — лейблы — получают статистику напрямую от интернет-стриминговых сервисов, такие как «Яндекс Музыка», «Звук», «ВК Музыка», «Кион Музыка» (бывш. «МТС Музыка» — прим. НСН). Данные по прослушиваниям эффективно и довольно просто считаются. То же самое касается и продаж физических носителей. Что касается радиоэфиров, то здесь используются другие, более сложные методики подсчета, поскольку в каком-то едином аналитическом центре подсчитать, сколько каких композиций просушивалось, довольно непросто. Если будет какая-то унифицированная методика подсчета, то, наверное, это возможно будет учитывать. Но пока мы в наших методологиях по аналогии с зарубежными методиками подсчета используем только прослушивания в стримингах и продажу физических носителей», — сказал собеседник НСН.
Краев также говорил НСН, что статистика стримингов не прозрачна: они не раскрывают полную статистику прослушиваний. Данилов со своей стороны дал понять, что НФМИ повлиять на это не может.
«Не раскрывать число прослушиваний — правила самих стриминговых площадок. У стримингов в принципе есть некая коммерческая информация: доля рынка, доля пользователей. Публикация этих данных производится на усмотрение стриминговых сервисов. То есть если они хотят, они эти данные публикуют. Если не хотят, не публикуют. Насколько я знаю, «Яндекс Музыка» довольно прозрачна в этом отношении. Они самостоятельно проводят ежегодные исследования по прослушиванию на своем сервисе, после чего эти данные публикуют», — указал Данилов.
В самой «Яндекс Музыке» отказались комментировать НСН ситуацию с сокрытием количества стримов на российских сервисах. Так же поступили стриминги «ВК Музыка» и «Звук». В «Кион Музыке» сказали НСН, что не видят необходимости раскрывать полную статистику стримов, поскольку пользователей вполне устраивает формат чартов.
«У российского пользователя музыкальных сервисов сформировался паттерн ожидания итогов в формате чартов и списков. Стриминги делятся информацией, совпадающей с ожиданиями аудитории, которая активно подхватывается ею, создавая волну UGC-контента (материалы, созданные обычными пользователями, а не брендом. — Прим. НСН)», — отметили в «Кион Музыке».
Ранее солистка Artik & Asti, Севиль Велиева, известная как Seville, призналась журналистам, что трек «Худи», отмеченный первой высшей музыкальной наградой — «Бриллиантовым диском» — был написан с легкой руки, что и является секретом его популярности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эфиры считать сложнее»: НФМИ ответила на критику стандарта сертификации музыки
- Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в РФ
- Сомнолог опровергла пользу кофе для здорового сна
- Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы
- «Максимум 1-2 дня»: Диетолог раскрыла тайны соковой диеты
- Песков: Путин не намерен возрождать СССР
- В съемках ремейков советских фильмов не увидели «творческой импотенции»
- Потребление увеличилось: Чем обернулось ограничение продаж алкоголя в Вологде
- Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox
- Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru