Джейсон Деруло захотел включить Москву в список городов своего тура

Накануне Деруло выступил на московской «ЦСКА Арене». Как отметил певец, в столице РФ он почувствовал себя как дома.

«Я чувствую себя таким счастливым, что нахожусь здесь, со всеми вами, сегодня вечером… я должен добавить Москву в мировое турне. Я должен вернуться», - заявил артист.

Как сообщается в соцсетях Джейсона Деруло, его мировой тур The Last Dance World Tour начнется 29 января следующего года в Глазго и завершится 8 марта в Париже.

