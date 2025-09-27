В историческом центре Ялты произошел пожар на площади 400 «квадратов»
Пожар произошел в здании в историческом центре Ялты, никто не пострадал. Об этом рассказали в управлении МЧС по Крыму.
Сообщение о ЧП поступило специалистам в 03:57 мск, на улице Екатерининской загорелась хозяйственная постройка. Прибывшие на место пожарные установили, что инцидент произошел на территории многоквартирного домовладения разной этажности.
«Из-за плотной застройки пожар быстро распространился от хозяйственной постройки на кровлю по деревянной обрешетке домовладения... Площадь пожара 400 кв. м», - отметили в ведомстве.
К 07:45 по Москве пожар локализовали. Было эвакуировано 62 человека. Предварительно, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Дербенте произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, пламя охватило несколько этажей и кровлю здания.
