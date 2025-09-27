СМИ: Число жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25

До этого говорилось о 19 жертвах. По данным источника, еще шесть смертей было зафиксировано в Волосовском районе Ленобласти. Согласно предварительной информации, все погибшие тоже покупали напитки у местного пенсионера, которого уже задержали.

26 сентября СМИ сообщили о семи летальных исходах в связи с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Позже число жертв начало увеличиваться. По данным «Baza», в ряде случаев, согласно лабораторным исследованиям, в качестве причины смерти указано отравление метанолом.

Полиция задержала предполагаемого производителя некачественной продукции. Им оказался 79-летний мужчина. Правоохранители изъяли все бутылки и канистры, где могла находиться жидкость. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».