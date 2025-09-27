СМИ: Число жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25
В Ленинградской области количество человек, умерших в результате отравления метиловым спиртом, увеличилось до 25. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
До этого говорилось о 19 жертвах. По данным источника, еще шесть смертей было зафиксировано в Волосовском районе Ленобласти. Согласно предварительной информации, все погибшие тоже покупали напитки у местного пенсионера, которого уже задержали.
26 сентября СМИ сообщили о семи летальных исходах в связи с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Позже число жертв начало увеличиваться. По данным «Baza», в ряде случаев, согласно лабораторным исследованиям, в качестве причины смерти указано отравление метанолом.
Полиция задержала предполагаемого производителя некачественной продукции. Им оказался 79-летний мужчина. Правоохранители изъяли все бутылки и канистры, где могла находиться жидкость. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий Певцов призвал развивать эстраду России на фоне деятельности уехавших артистов
- В Минздраве предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
- СМИ: Число жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25
- Джейсон Деруло вернется в Москву в рамках мирового турне
- Пасечник: В ЛНР за три года восстановили почти 6 тысяч объектов
- Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Пекине
- Премьер Мали обвинил Киев в поставках дронов-камикадзе террористам
- В историческом центре Ялты произошел пожар на площади 400 «квадратов»
- Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире
- Коррупция и отели: Почему глава Совета судей РФ Момотов подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru