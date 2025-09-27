Премьер Мали обвинил Киев в поставках дронов-камикадзе террористам
Киевский режим стал одним из основных поставщиков беспилотников-камикадзе террористическим группам во всем мире. Об этом заявил премьер-министр Мали Абдулайе Маига, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
«В этой связи некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Украине, поскольку они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма», - призвал политик.
Маига напомнил, что после нападения на силы безопасности Мали в Тинзаутене в июле прошлого года украинские официальные лица публично заявили о своей причастности к теракту. По словам премьера, в Киеве «перепутали международную сцену с театральной».
Ранее власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвинив страну в поддержке террористических групп, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минздраве предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
- СМИ: Число жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25
- Джейсон Деруло вернется в Москву в рамках мирового турне
- Пасечник: В ЛНР за три года восстановили почти 6 тысяч объектов
- Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Пекине
- Премьер Мали обвинил Киев в поставках дронов-камикадзе террористам
- В историческом центре Ялты произошел пожар на площади 400 «квадратов»
- Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире
- Коррупция и отели: Почему глава Совета судей РФ Момотов подал в отставку
- В Чувашии БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru