Киевский режим стал одним из основных поставщиков беспилотников-камикадзе террористическим группам во всем мире. Об этом заявил премьер-министр Мали Абдулайе Маига, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

«В этой связи некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Украине, поскольку они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма», - призвал политик.

Маига напомнил, что после нападения на силы безопасности Мали в Тинзаутене в июле прошлого года украинские официальные лица публично заявили о своей причастности к теракту. По словам премьера, в Киеве «перепутали международную сцену с театральной».

Ранее власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвинив страну в поддержке террористических групп, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

