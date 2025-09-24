Беспроигрышные ремиксы: В чем секрет популярности диско
Танцевальные композиции в жанре диско никогда не теряли популярности, диджеи всего мира регулярно создают ремиксы на эти треки, рассказал НСН Максим Лейкин.
Музыка в стиле диско будет актуальной всегда, заявил в разговоре с НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.
Жанр диско может стать новым музыкальным трендом в России в 2026 году, заявил DJ Smash. По его словам, на данный момент в моду в России вошел фолк, а популярность диско станет следующим шагом. Лейкин заметил, что эта музыка всегда будет в тренде.
«Согласен с тем, что жанр диско популярен. Не сказал бы, что он набирает обороты и может стать следующим трендом. Жанр всегда актуален. Создается много ремиксов на диско-треки, и это беспроигрышный вариант. Прелесть жанра в том, что он достаточно доступный и танцевальный. Это простые, но хорошие мелодии, которые нравятся людям. Поэтому диско всегда в цене», - отметил он.
По словам собеседника НСН, некоторые диско-треки пользуются у диджеев особой популярностью.
«Создаются ремиксы на песню Донны Саммер I feel love, I Will Survive Глории Гейнор. Обыгрываются треки группы Boney M на испанском и на английском языках. Также много ремиксов делают из песен группы ABBA. Например, есть очень хороший ремикс на песню SOS известного диджея Johannes Brecht. Постоянно создается что-то в этом формате, это очень плодотворная и интересная тема», - сказал он.
Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников в беседе с «Радиоточкой НСН» тоже заметил, что диско никогда не теряло популярности в России, поскольку к этому жанру регулярно обращаются как рокеры, так и молодежные исполнители.
