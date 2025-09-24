Жанр диско может стать новым музыкальным трендом в России в 2026 году, заявил DJ Smash. По его словам, на данный момент в моду в России вошел фолк, а популярность диско станет следующим шагом. Лейкин заметил, что эта музыка всегда будет в тренде.

«Согласен с тем, что жанр диско популярен. Не сказал бы, что он набирает обороты и может стать следующим трендом. Жанр всегда актуален. Создается много ремиксов на диско-треки, и это беспроигрышный вариант. Прелесть жанра в том, что он достаточно доступный и танцевальный. Это простые, но хорошие мелодии, которые нравятся людям. Поэтому диско всегда в цене», - отметил он.