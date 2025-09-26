СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву
Американский исполнитель Джейсон Деруло прилетел в Москву, сообщает Telegram-канад Mash.
Певец провёл в пути 30 часов, чтобы добраться из США. С ним прилетела команда из более чем 30 человек, которая добиралась из разных стран. Артиста встретили в VIP-терминале, на улице ждал картеж из V-классов. От комментариев Деруло отказался.
26 сентября он выступит на «ЦСКА Арене», 28 сентября — на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдет французский дуэт Les Twins.
Деруло привез в Россию ослепительное шоу. Это и кристально чистый звук, полный live-бэнд, профессиональный балет, яркое визуальное оформление и спецэффекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву
- СМИ: Коммунальщики из Геленджика закупили «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей
- Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
- Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
- По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
- «Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
- Рютте: Трамп лично убеждает Венгрию отказаться от российской нефти
- СМИ: НАТО пригрозило России применением силы за нарушение границ
- В Кремле объяснили резкие заявления Трампа в адрес Москвы
- Минцифры запустило новый отбор проектов по замещению зарубежного ПО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru