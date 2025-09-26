СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву

Певец провёл в пути 30 часов, чтобы добраться из США. С ним прилетела команда из более чем 30 человек, которая добиралась из разных стран. Артиста встретили в VIP-терминале, на улице ждал картеж из V-классов. От комментариев Деруло отказался.

26 сентября он выступит на «ЦСКА Арене», 28 сентября — на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдет французский дуэт Les Twins.

Деруло привез в Россию ослепительное шоу. Это и кристально чистый звук, полный live-бэнд, профессиональный балет, яркое визуальное оформление и спецэффекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

