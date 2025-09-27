В Минздраве предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам с пятилетним страховым стажем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
Он напомнил, что в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку ведомство подготовило законопроект-спутник с внесением изменений в закон об обязательном медицинском страховании.
Отмечается, что в настоящий момент в России полис ОМС могут получать трудовые мигранты с трехлетним страховым стажем. При этом Леонов уточнил, что, если условия изменят, исключением станут высококвалифицированные специалисты. По мнению депутата, нововведения будут стимулировать трудовых мигрантов работать легально и в связи с этим платить налоги и страховые взносы.
Ранее зампредседателя комитета ГД по региональной политике Михаил Матвеев в интервью НСН сообщил, что содержание иностранцев в больницах обходится бюджету в миллиарды рублей, но изменений в этой сфере в ближайшее время не будет.
