В Минздраве предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам

Он напомнил, что в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку ведомство подготовило законопроект-спутник с внесением изменений в закон об обязательном медицинском страховании.

Отмечается, что в настоящий момент в России полис ОМС могут получать трудовые мигранты с трехлетним страховым стажем. При этом Леонов уточнил, что, если условия изменят, исключением станут высококвалифицированные специалисты. По мнению депутата, нововведения будут стимулировать трудовых мигрантов работать легально и в связи с этим платить налоги и страховые взносы.

Ранее зампредседателя комитета ГД по региональной политике Михаил Матвеев в интервью НСН сообщил, что содержание иностранцев в больницах обходится бюджету в миллиарды рублей, но изменений в этой сфере в ближайшее время не будет.