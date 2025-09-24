Новость о вечеринке Снуп Догга за $2 млн в России назвали фейком
Игорь Логачев опроверг НСН приезд Снуп Догга в Россию, но поделился, что сейчас в РФ находится Lil Pump, подтвердив, что американские артисты не боятся приезжать.
Гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев в беседе с НСН назвал информацию о возможном приезде рэпера Снуп Догг (Snoop Dogg) в Россию недостоверной и уточнил, что артист не приехал бы за два миллиона долларов.
Снуп Догг согласился провести концерт в России, однако только на закрытой вечеринке и минимум за два млн долларов, сообщил Telegram-канал «База». Согласно райдеру артиста, его и концерт строго запрещено снимать – подписывается договор о неразглашении. Также в гримерке у артиста должно быть PlayStation 1 с набором определенных игр, группе поддержки нужна своя гримерка на 12 человек, а все охранники должны владеть английским языком. Логачев удивился этой информации.
«Я не слышал, чтобы Снуп Догг подтвердил кому-то закрытую вечеринку. Но это, естественно, никак бы не спасло его от публичности, так как все равно все увидят и узнают, что он сюда приехал. Я думаю, что допустить его приезд можно. Все возможно в нынешнее время. Но это информация недостоверна. Он за такие деньги на закрытую вечеринку, во-первых, не приехал бы, во-вторых, я бы знал об этом. Это как информация с Post Malone, что он должен был выступить в Питере», - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, насколько охотно зарубежные артисты в принципе приезжают на закрытые мероприятия в России, Логачев рассказал, что только что привез американского рэпера Lil Pump и певца Джейсона Деруло.
«Ну, вообще вот у меня сейчас приехал такой артист как Lil Pump с частным визитом. Он сейчас находится в России. Приехал на неделю. Также завтра у меня приезжает Джейсон Деруло на два больших концерта в Москве и в Питере. На частные мероприятия тоже артисты приезжают», - рассказал он.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил НСН, что малоизвестные американские рэперы едут в Москву за гонорарами и популярностью, не принося баснословных прибылей организаторам их концертов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учитель рассказал, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ
- «Застряли в Хогвартсе!»: Милонов указал на безумие фанатов «Гарри Поттера»
- Драгунский назвал фэнтези «ненормальной» литературой для детей
- Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием
- Мишустин: В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей
- «Ярко и печально»: Экс-министр экономики о проекте бюджета на 2026 год
- «Не только Украина»: Названы три главных темы на встрече Лаврова и Рубио
- Госдума одобрила запрет пьяным и детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород
- «Бред полный»: Панкратов-Чёрный высказался об информации о своей госпитализиации
- «Это убийство»: Букмекеров «добил» новый налог в 5% от ставок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru