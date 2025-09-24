«Я не слышал, чтобы Снуп Догг подтвердил кому-то закрытую вечеринку. Но это, естественно, никак бы не спасло его от публичности, так как все равно все увидят и узнают, что он сюда приехал. Я думаю, что допустить его приезд можно. Все возможно в нынешнее время. Но это информация недостоверна. Он за такие деньги на закрытую вечеринку, во-первых, не приехал бы, во-вторых, я бы знал об этом. Это как информация с Post Malone, что он должен был выступить в Питере», - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, насколько охотно зарубежные артисты в принципе приезжают на закрытые мероприятия в России, Логачев рассказал, что только что привез американского рэпера Lil Pump и певца Джейсона Деруло.

«Ну, вообще вот у меня сейчас приехал такой артист как Lil Pump с частным визитом. Он сейчас находится в России. Приехал на неделю. Также завтра у меня приезжает Джейсон Деруло на два больших концерта в Москве и в Питере. На частные мероприятия тоже артисты приезжают», - рассказал он.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил НСН, что малоизвестные американские рэперы едут в Москву за гонорарами и популярностью, не принося баснословных прибылей организаторам их концертов.

