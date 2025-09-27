Пасечник: В ЛНР за три года восстановили почти 6 тысяч объектов

Около 6 тысяч объектов инфраструктуры восстановили в Луганской Народной Республике с 2022 года, когда регион вошел в состав России. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Политик отметил, что жизнь республики в составе РФ изменилась в лучшую сторону во всех сферах. ЛНР стала участницей почти всех отечественных проектов, программ, акций и последовательно работает над налаживанием мирной, комфортной жизни населения.

«С этой целью продолжаем масштабное восстановление жилых домов, коммунальной инфраструктуры, соцучреждений и дорог. За три года совместными усилиями уже восстановлено более чем 5 800 объектов. Восстановлено свыше 2 600 километров дорог», - заявил Пасечник в интервью ТАСС.

Кроме того, после вхождения ЛНР в состав РФ в регионе впервые начали строить новое жилье. В муниципалитетах возводят 12 жилых комплексов, всего в работе находятся около 60 проектов.

Ранее Леонид Пасечник заявил, что территорию ЛНР полностью освободили от украинских сил.

