Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Пекине

Россиянка Мирра Андреева разгромила китаянку Чжу Линь на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине и прошла в третий круг соревнования.

Во втором круге теннисистка из России крупно обыграла соперницу. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 18-летней Андреевой.

На следующем этапе россиянка сыграет с победительницей встречи между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Испании Джессикой Боусас Манейро.

Ранее россиянин Андрей Рублев уступил итальянцу Флавио Коболли в первом круге проходящего в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

