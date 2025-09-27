Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Пекине
Россиянка Мирра Андреева разгромила китаянку Чжу Линь на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине и прошла в третий круг соревнования.
Во втором круге теннисистка из России крупно обыграла соперницу. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 18-летней Андреевой.
На следующем этапе россиянка сыграет с победительницей встречи между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Испании Джессикой Боусас Манейро.
Ранее россиянин Андрей Рублев уступил итальянцу Флавио Коболли в первом круге проходящего в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
