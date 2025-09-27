Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова

Ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Людмила Гаврилова, известная по фильмам «Мимино» и сериалу «Глухарь». Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила актриса Евгения Шевченко.

Гавриловой было 74 года. Причина смерти артистки не уточняется. Известно, что по решению родственников знаменитости ее кремируют.