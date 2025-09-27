Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова
Ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Людмила Гаврилова, известная по фильмам «Мимино» и сериалу «Глухарь». Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила актриса Евгения Шевченко.
Гавриловой было 74 года. Причина смерти артистки не уточняется. Известно, что по решению родственников знаменитости ее кремируют.
Шевченко объявила, что прощание с актрисой пройдет 29 сентября в 11:00 в Балашихе в Николо-Архангельском крематории.
Людмила Гаврилова в 1973 году закончила Театральное училище им. Щукина и после этого начала работать в Московском академическом театре Сатиры под руководством Валентина Плучека. Там актриса служила до 2011 года. Позднее она преподавала актерское мастерство в театральном училище, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
