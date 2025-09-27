Дмитрий Певцов призвал развивать эстраду России на фоне деятельности уехавших артистов

Политик призвал покинувших Россию звезд не «квакать» и не «изливать желчь».

До этого он говорил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они были лидерами общественного мнения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН заявил, что идея Дмитрия Певцова о госконтроле проката уничтожит индустрию.