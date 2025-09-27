Дмитрий Певцов призвал развивать эстраду России на фоне деятельности уехавших артистов
Депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов призвал развивать российскую эстраду на фоне деятельности уехавших артистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик призвал покинувших Россию звезд не «квакать» и не «изливать желчь».
До этого он говорил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они были лидерами общественного мнения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН заявил, что идея Дмитрия Певцова о госконтроле проката уничтожит индустрию.
