«Дмитриенко против Басты!»: Названы главные стадионные артисты 2026 года
Самыми яркими событиями первого полугодия стали «стадионные сюрпризы» от Вани Дмитриенко и Надежды Кадышевой, «Ленинграду» пришлось играть с ценами на билеты, а «Руки Вверх!» и Баста уже бьют рекорды в провинции.
«Национальная служба новостей» продолжает подводить музыкальные итоги первого полугодия 2026 года. Самыми востребованными стадионными артистами остаются Баста и «Руки Вверх!», идущие в этом году на рекорды. Повышенное внимание приковано и к юному Ване Дмитриенко, неожиданно заявившему концерты на двух крупнейших стадионах страны, а вот Надежде Кадышевой пришлось отказаться от выступления в «Лужниках», рассказали НСН эксперты индустрии.
КОРОЛИ СТАДИОНОВ: ГОД РЕКОРДОВ
2026-й год должен побить рекорды по количеству концертов на самых больших стадионах страны. Так, в 75-тысячных «Лужниках» выступят сразу семь артистов, а на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – пять. Такого не было со времен «прощания» России с топовыми зарубежными группами. Если раньше стадионных артистов можно было пересчитать по пальцам одной руки, теперь нужны две.
Стадионными «локомотивами» в 2026 году вновь выступили Баста и «Руки Вверх!», уже успевшие в мае-июне удивить фанатов новыми рекордами. Сергей Жуков приурочил к 30-летию «РВ» и своему 50-летию сразу девять концертов на футбольных стадионах страны. Баста же даст сразу три подряд концерта в «Лужниках» (два сольника и один один в паре с Гуфом).
Стадионный сезон в «Лужниках» открыла 21 июня, в день рождения Виктора Цоя, группа «Кино». Несмотря на неважные продажи билетов, буквально накануне концерта музыканты внезапно объявили о солдауте. Антон Беляев с шоу LAB, невзирая на грозу, собрал 13 июня более 30 тысяч зрителей на футбольной «ВТБ Арене». Группа «Ленинград» Сергея Шнурова заявила на 26 июня концерт на 30-тысячной «Лукойл Арене» в Москве. Еще в начале апреля самый дешевый билет на это выступление стоил почти 13 тысяч рублей, однако на фоне апатии публики цены снизились до 4-6 тысяч рублей.
«Жуков, Баста, Крид, Дима Билан - кто собирал стадионы, те и продолжают собирать стадионы. К сожалению, не получилось собрать «Лужники» у «Золотого Кольца», посмотрим, что соберет Дмитриенко. «Ленинград» тоже не очень хорошо продается, хотя это давно стадионный артист. В остальным мы видим все тех же артистов, которые собирали стадионы в прошлом году, только сейчас они сделают не по одному, а по два-три стадиона», - заявил НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.
В 2025 году главной звездой второго стадионного сегмента – арен, вместимостью от 30 до 45 тысяч зрителей, стала Anna Asti, собравшая 50 тысяч человек на двух больших концертах в Москве и Питере, и признанная стримингами артисткой года. Ее главными «соперниками» были рэпер Macan и Zivert, давшая аншлаговое шоу на 35-тысячной «ВТБ Арене».
В этом году из этой троицы на слуху лишь Юлия Зиверт, решившая покорить «Газпром Арену». Macan служит в армии, про большие концерты Асти ничего не слышно. Из стадионной обоймы выпала и Диана Арбенина, еще три года назад собиравшая полный стадион «Спартака». После прошлогодних экспериментов с электроникой лидер «Ночных снайперов» в начале июня удивила свою рок-аудиторию рэп-альбомом и пока не спешит замахиваться на большие площадки.
СЮРПРИЗЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ: ОТ КАДЫШЕВОЙ ДО ДМИТРИЕНКО
В числе главных сюрпризов первого полугодия стал прорыв 20-летнего Вани Дмитриенко, заявившего концерты в «Лужниках» и на «Газпром Арене». Сюрпризом со знаком минус стал отказ 67-летней Надежды Кадышевой от концерта в «Лужниках», вместо которого «Золотое кольцо» исполнило 22 июня хиты «Широка река» и «Плывет веночек» на 14-тысячной ледовой «ВТБ Арене».
В пресс-службе билетного оператора Ticketland объяснили НСН метаморфозы с Дмитриенко и Кадышевой.
«Отказ Надежды Кадышевой от концерта в Лужниках выглядит логичным решением. Интерес к артистам 90-х и “эшелона ностальгии” возник внезапно и прокатился по индустрии мощной волной, это правда. Тем не менее, здесь важно понимать поведенческую основу этого явления. Продажи на эти концерты, к сожалению, не были спровоцированы любовью к творчеству этих звёзд. Это был тренд, а жизненный цикл трендов достаточно короток. Успех же Вани Дмитриенко строится сразу на нескольких сильных факторах. С одной стороны, у артиста сформировалась большая молодая аудитория, которая взрослела вместе с его музыкой и активно взаимодействует с ним в социальных сетях. С другой — за последние годы он сумел выйти за рамки статуса «исполнителя одного хита». При этом его проект строится не только вокруг музыки. Важной частью привлекательности артиста становится история, которую он рассказывает аудитории через свою публичную жизнь. Личные переживания, романтические сюжеты, отношения с Анной Пересильд, совместные релизы и стихи, набирающие миллионы просмотров, формируют эффект постоянного присутствия. Для поклонников это уже не просто наблюдение за карьерой музыканта, а возможность следить за развитием реальной истории практически в режиме онлайн», - отметил собеседник НСН.
Со своей стороны, коммерческий директор ГК «Kassir.ru» Екатерина Каменева указала НСН, что амбициозные артисты всегда привлекают повышенное внимание.
«Что касается анонсов стадионных концертов молодых артистов, в частности Вани Дмитриенко, то подобные проекты всегда привлекают повышенное внимание рынка, поскольку это очень амбициозный шаг. При грамотной подготовке такие проекты могут быть успешными — хороший пример тому концерт Егора Крида, который в прошлом году собрал «Лужники». Вместе с тем стадионный концерт — это показатель не только популярности артиста, но и зрелости его карьеры. За такими проектами стоит серьезная работа по развитию аудитории, маркетингу и продвижению. Как правило, путь к стадионам проходит через успешные выступления на площадках меньшей вместимости и формирование устойчивого зрительского спроса», - разъяснила Каменева.
НОВЫЕ РОКЕРЫ: «ДЕЛО НЕ В ФОЛКЕ»
Помимо «Кино» в «Лужниках» этим летом выступит группа «Звери», ранее неоднократно собиравшая там аншлаги. Группа The Hatters, которую называют в числе лидеров новой рок-волны, даст в ноябре два подряд концерта на 14-тысячной «ВТБ Арене». Осенью эту площадку планирует покорить и инди-фолк-группа из Нефтекамска «Бонд с кнопкой», которую стриминги называли в числе главных открытий 2025 года. Победитель «Чартовой дюжины» НАШЕго Радио, группа «Дайте танк (!)» не изменяет традиции серийных выступлений – этой весной рокеры из Коломны дали по три больших концерта в Москве (VK Stadium) и Санкт-Петербурге.
«Частота наших выступлений как-то устаканилась сама собой. Раньше площадки были поменьше, мы играли почаще, но постепенно пришли к тому, что стабильно играем два раза в год в Москве и в Санкт-Петербурге и, как правило, проводим по несколько выступлений подряд просто потому, что спрос рождает предложение. Желающих попасть на наш концерт больше, чем может вместить один или два зала. На самом деле, по количеству проданных билетов мы давно могли бы уже выступать на спортивных аренах, но, если честно, не очень хотим, потому что они предназначены для спорта, а не для музыки, и большая часть мест в них сидячие, а наши песни довольно-таки танцевальные», - объяснял НСН лидер группы «Дайте танк (!)» Дмитрий Мозжухин.
Со своей стороны, продюсер Андрей Клюкин раскрыл секрет популярности этих групп.
«Все эти группы растут очень быстро. Например, у The Hatters в этом году две подряд арены в Москве и еще две в Санкт-Петербурге, и все прекрасно, потому что за этой музыкой будущее, это все чувствуют. Она построена на настоящих, живых, реальных эмоциях талантливых людей. «Дайте танк (!)» собирают три подряд VK Stadium, группа «Zoloto» с легкостью собирает практически любые площадки. Даже премия «Муз-ТВ» показала, как крен меняется в сторону инди-музыки: прорывом года признали группу «Бонд с кнопкой», лучшая группа года — The Hatters. При этом фолк-история с этим никак не связана, я бы не назвал The Hatters, polnalyubvi или «Бонд с кнопкой» фолк-группами. Просто это абсолютно российские группы, в их звучании слышны какие-то корневые традиции страны. Неважно, будет ирландская группа играть рок, поп или даже хип-хоп, вы все равно будете слышать, что она ирландская. Так и здесь. Происходит возвращение к корням, но это не фолк-музыка, хотя она тоже развивается», - пояснил он.
Клюкин также назвал менее известные группы, на которые стоит обратить внимание
«Что касается прорывов, есть уже значимые инди-группы, которые сейчас очень резко растут. Это и polnalyubvi, и отмечающая десятилетие группа Ssshhhiiittt! Новым открытием стал «Токсичный ансамбль лягухо», миллионные прослушивания стал собирать «Рубеж Веков», Один из самых обсуждаемых артистов в жанре инди-музыка - это Рушана, у которой все лихо происходит. Если говорить о прорывах, которые происходят прямо сейчас, отмечу группы группы vestfalin, «СТРИО», «Каторга», «друнк». Невероятно быстро растет Sipe, это великолепие какое-то. Мощно выстрелили obraza net и «соня хочет танцевать». Это те артисты, на которых обязательно стоит обратить внимание», - подчеркнул собеседник НСН.
ИНДУСТРИЯ РАСТЕТ: «КРУПНЫЕ» И «НИШЕВЫЕ»
Коммерческий директор ГК «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, насколько вырос концертный рынок в 2026 году.
«По итогам первых пяти месяцев 2026 года концертный рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Число проданных билетов на концерты увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек вырос на 18%. При этом доля концертного сегмента в общей структуре продаж билетов на развлекательные мероприятия остается стабильно высокой — 58%. Если говорить о самых востребованных артистах первого полугодия, то лидерами продаж стали артисты, которые активно гастролируют по всей стране и проводят масштабные туры: Баста, «Руки Вверх!», Егор Крид, Дима Билан, Xolidayboy, Филипп Киркоров, Zivert, МОТ, LAB с Антоном Беляевым и другие. Несмотря на большое внимание к рекордному количеству концертов в «Лужниках», высокая активность наблюдается и на других крупных площадках. Помимо «Лужников», значительный объем продаж демонстрируют «ВТБ Арене» и «Live Арена», что подтверждает устойчивый спрос на масштабные концертные события», - отметила Каменева.
По ее словам, стабильный интерес к рок-сегменту сохраняется. Здесь в числе самых востребованных исполнителей «Ленинград», Xolidayboy, «Звери», Вячеслав Бутусов и The Hatters.
По данным билетного оператора Ticketland, количество концертов в первом квартале 2026 года выросло на 14%, при этом наблюдается «сегментация» рынка.
«Ещё с конца прошлого года мы отмечаем, что рынок сегментировался. Крупные известные проекты и топовые артисты продолжают собирать большие залы, как в столице, так и в регионах. А вот рост продаж билетов на концерты нишевых или малознакомых артистов замедлился. В первом квартале 2026 года топ продаж возглавил концерт Леонида Агутина в «Лужниках». Также в рейтинг попали выступление “Руки Вверх!” в Лужниках и ещё один концерт Леонида Агутина, но уже в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Как мы видим из аналитики, новых имён в топе нет. На концерты в первом квартале 2026 года приходится 55% всех продаж. Количество событий в этом сегменте также выросло на 14% по России, а в Москве – на 10%. Средняя стоимость билета на концерт выросла на 9% и составила 2 800 рублей», - сказали НСН в пресс-службе Ticketland.
Эксперты музыкальной индустрии, подводя специально для НСН итоги 2025 года, назвали главными стадионными артистами Басту и группу «Руки Вверх!».
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