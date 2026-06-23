КОРОЛИ СТАДИОНОВ: ГОД РЕКОРДОВ

2026-й год должен побить рекорды по количеству концертов на самых больших стадионах страны. Так, в 75-тысячных «Лужниках» выступят сразу семь артистов, а на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – пять. Такого не было со времен «прощания» России с топовыми зарубежными группами. Если раньше стадионных артистов можно было пересчитать по пальцам одной руки, теперь нужны две.

Стадионными «локомотивами» в 2026 году вновь выступили Баста и «Руки Вверх!», уже успевшие в мае-июне удивить фанатов новыми рекордами. Сергей Жуков приурочил к 30-летию «РВ» и своему 50-летию сразу девять концертов на футбольных стадионах страны. Баста же даст сразу три подряд концерта в «Лужниках» (два сольника и один один в паре с Гуфом).

Стадионный сезон в «Лужниках» открыла 21 июня, в день рождения Виктора Цоя, группа «Кино». Несмотря на неважные продажи билетов, буквально накануне концерта музыканты внезапно объявили о солдауте. Антон Беляев с шоу LAB, невзирая на грозу, собрал 13 июня более 30 тысяч зрителей на футбольной «ВТБ Арене». Группа «Ленинград» Сергея Шнурова заявила на 26 июня концерт на 30-тысячной «Лукойл Арене» в Москве. Еще в начале апреля самый дешевый билет на это выступление стоил почти 13 тысяч рублей, однако на фоне апатии публики цены снизились до 4-6 тысяч рублей.

«Жуков, Баста, Крид, Дима Билан - кто собирал стадионы, те и продолжают собирать стадионы. К сожалению, не получилось собрать «Лужники» у «Золотого Кольца», посмотрим, что соберет Дмитриенко. «Ленинград» тоже не очень хорошо продается, хотя это давно стадионный артист. В остальным мы видим все тех же артистов, которые собирали стадионы в прошлом году, только сейчас они сделают не по одному, а по два-три стадиона», - заявил НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.

В 2025 году главной звездой второго стадионного сегмента – арен, вместимостью от 30 до 45 тысяч зрителей, стала Anna Asti, собравшая 50 тысяч человек на двух больших концертах в Москве и Питере, и признанная стримингами артисткой года. Ее главными «соперниками» были рэпер Macan и Zivert, давшая аншлаговое шоу на 35-тысячной «ВТБ Арене».

В этом году из этой троицы на слуху лишь Юлия Зиверт, решившая покорить «Газпром Арену». Macan служит в армии, про большие концерты Асти ничего не слышно. Из стадионной обоймы выпала и Диана Арбенина, еще три года назад собиравшая полный стадион «Спартака». После прошлогодних экспериментов с электроникой лидер «Ночных снайперов» в начале июня удивила свою рок-аудиторию рэп-альбомом и пока не спешит замахиваться на большие площадки.