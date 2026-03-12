1

Лидер рок-группы «Дайте танк (!)» Дмитрий Мозжухин в интервью НСН рассказал о необычном стиле музыкантов, выигравших недавно премию «Чартова дюжина», грядущих «тройных» концертах и любви к «атмосферному» кино.

Группа «Дайте танк (!)» недавно стала победителем премии «Чартова дюжина» в номинации лучший альбом за пластинку «Хрупко». Дмитрий Мозжухин рассказал, что работа над ней заняла четыре года, и «расшифровал» замысловатый стиль группы.

«Конечно, премия "Чартовой Дюжины" за альбом "Хрупко" меня очень удивила и очень обрадовала. Не мне судить, насколько хорош этот альбом. Со своей стороны могу сказать только то, что я сделал все, что мог, чтобы он был хорошим. В данном случае на это потребовалось аж четыре года. Не знаю, насколько актуально в наши дни причислять ту или иную группу к тому или иному жанру, но в нашем случае формулировка "гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку" появилась довольно давно, в 2013 году. С тех пор мы опробовали себя в разных стилях, в том числе и в электронных. Однако неизменным остался русский язык, который является стержнем в наших композициях. Многие любят нас именно за тексты. Ну и термин "гаражный рок" в некотором смысле справедлив до сих пор, потому что гаражный рок - это любительский рок, а мы очень любим то, что мы делаем», - разъяснил музыкант.

Он также пообещал сюрприз сегодня в полночь и рассказал о грядущих «тройных» концертах в двух столицах.

«Этой весной у нас еще одно большое событие. Мы празднуем десятилетие альбома "Радио Огонь". Вообще это удивительно: когда этот альбом вышел, казалось, что у нас за плечами уже долгий путь, а сейчас кажется, что мы начали вчера. Так или иначе, нам предстоят праздничные концерты. Мы будем выступать в мае в Москве и в Санкт-Петербурге по три дня подряд. Кстати, мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Если у вас будет время, сегодня после полуночи загляните: вдруг у нас что-то вышло», - заинтриговал Мозжухин

Лидер «Дайте танк (!)» также объяснил, почему группа не так часто выступает, причем, как правило, дает серийные концерты.

«Частота наших выступлений как-то устаканилась сама собой. Раньше площадки были поменьше, мы играли почаще, но постепенно пришли к тому, что стабильно играем два раза в год в Москве и в Санкт-Петербурге и, как правило, проводим по несколько выступлений подряд просто потому, что спрос рождает предложение. Желающих попасть на наш концерт больше, чем может вместить один или два зала. На самом деле, по количеству проданных билетов мы давно могли бы уже выступать на спортивных аренах, но, если честно, не очень хотим, потому что они предназначены для спорта, а не для музыки, и большая часть мест в них сидячие, а наши песни довольно-таки танцевальные. Хотя, если желающих вдруг станет еще больше, не исключено, что мы будем играть и на спортивных аренах тоже», - допустил собеседник НСН.

