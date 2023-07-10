«Никогда не сдамся»: Юбилейный концерт группы Арбениной не смогли испортить провокаторы

Когда певица спустилась в зал, чтобы пообщаться с поклонниками и получить от них цветы, то один из зрителей попытался вручить Арбениной букет лилий, выкрикнув лозунг «Слава Украине». Возможно, провокатор рассчитывал на то, что у певицы будет включен микрофон. На опубликованных видео в соцсетях слышно, что исполнительница сдержанно отвечает мужчине.

«Ты решил провокацию устроить? Зачем?! У меня сегодня день рождения. Поздравь меня с днем рождения», - сказала певица провокатору.

По итогу Арбенина взяла у странного поклонника букет, отметив, что на лилии у нее аллергия. Возвращаясь на сцену, она добавила, что с аллергией справиться можно, а вот с человеческой глупостью – нет. Как выяснилось, после концерта провокатора задержали полицейские. Артистка же продолжила выступление, заявив, что никакие уроды не испортят ей день рождения.

«Мы упертые, гордые, добрые. Нас много. Мы никогда не сдадимся! Посмотрите на меня. Вот я никогда не сдамся! Если я не сдамся, значит, и вы не сдадитесь. Вы мне это обещаете сегодня, да?», - обратилась певица к зрителям.

В мае и июне несколько концертов Арбениной в регионах отменили из-за жалоб ультра-патриотов, активистов и депутатов. В ответ певица называла «профессиональных доносчиков» мухоморами. На той волне, выступления отменили в Тольятти, Пятигорске, Перми, Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Улан-Удэ, Кемеровской области и Краснодаре, подсчитал телеграм-канал "Радиоточка НСН".