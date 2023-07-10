«Никогда не сдамся»: Юбилейный концерт группы Арбениной не смогли испортить провокаторы
Солистке группы «Ночные Снайперы» Диане Арбениной во время концерта в Москве пытались подарить цветы с криками «Слава Украине». Но удивительный концерт был не про это...
Группа «Ночные Снайперы» 8 июля дала юбилейный концерт в честь 30-летия коллектива на футбольном стадионе в Москве. Но настроение едва не испортил провокатор. Мужчина из зрительного зала пытался подарить Диане Арбениной цветы с криками «Слава Украине», передает корреспондент НСН.
Когда певица спустилась в зал, чтобы пообщаться с поклонниками и получить от них цветы, то один из зрителей попытался вручить Арбениной букет лилий, выкрикнув лозунг «Слава Украине». Возможно, провокатор рассчитывал на то, что у певицы будет включен микрофон. На опубликованных видео в соцсетях слышно, что исполнительница сдержанно отвечает мужчине.
«Ты решил провокацию устроить? Зачем?! У меня сегодня день рождения. Поздравь меня с днем рождения», - сказала певица провокатору.
По итогу Арбенина взяла у странного поклонника букет, отметив, что на лилии у нее аллергия. Возвращаясь на сцену, она добавила, что с аллергией справиться можно, а вот с человеческой глупостью – нет. Как выяснилось, после концерта провокатора задержали полицейские. Артистка же продолжила выступление, заявив, что никакие уроды не испортят ей день рождения.
«Мы упертые, гордые, добрые. Нас много. Мы никогда не сдадимся! Посмотрите на меня. Вот я никогда не сдамся! Если я не сдамся, значит, и вы не сдадитесь. Вы мне это обещаете сегодня, да?», - обратилась певица к зрителям.
В мае и июне несколько концертов Арбениной в регионах отменили из-за жалоб ультра-патриотов, активистов и депутатов. В ответ певица называла «профессиональных доносчиков» мухоморами. На той волне, выступления отменили в Тольятти, Пятигорске, Перми, Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Улан-Удэ, Кемеровской области и Краснодаре, подсчитал телеграм-канал "Радиоточка НСН".
СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ. НУЖЕН ОДИН
Что стоило Арбениной справиться со всеми неприятностями, знает лишь она одна, но в итоге юбилейный концерт «Ночных Снайперов» состоялся на стадионе «Открытие Арена» под лозунгом «Столько людей. Нужен один». Выступление выдалось теплым, чувственным, но в то же время ярким и энергичным. Диана Арбенина исполнила главные хиты группы за тридцатилетнюю историю. Стадион, как единый организм, пульсировал на три счета под «Катастрофически», зрители ревновали ко всему с «31 весной» и дарили «Розы», которые пахли полынью. Из новых полюбившихся композиций со сцены «Спартака» звучали «Соловьи», «Разбуди меня», «Нужен один» и другие.
Зрители на концерте успели и потанцевать под зажигательные ритмы, отбивая поднятыми к небу руками огромные шары, и проронить слезу под лирику, посвященную ушедшим близким. Более двух часов слушатели как на трибунах, так и в танцполе жили в атмосфере музыки, творчества и энергии. Порой зал пел вместе с Арбениной, иногда отбирая даже у нее солирующую партию. Концерт определенно помог убежать от реальности и просто насладиться искусством, почувствовать себя частью происходящего на сцене. Под конец выступления на сцене появились дети. Ну а зрители скандировали «С днем рождения» и не хотели отпускать музыкантов, вышедших на бис, передает корреспондент НСН.
На следующий день после концерта, собравшись с мыслями, солистка «Ночных Снайперов» рассказала о своих впечатлениях от этого выступления.
«Мы сыграли концерт, преисполненный гуманизма и человеколюбия. Мне кажется наша цель - обнять каждого, кто пришел на стадион «Спартак», удалась. Я давно не чувствовала такой концентрации любви и такой мощной отдачи с обеих сторон. Безусловно, наша публика - невероятная! Я горжусь людьми, которых видела вчера. Я видела их глаза. Я знаю, что мы друг другу необходимы. Мне кажется, была такая квинтэссенция народной любви, что это тактильно можно было ощущать. Мы генерируем счастье», - призналась Диана Арбенина.
Осталось лишь добавить, что группа «Ночные Снайперы» была основана в 1993 году. 8 июля Диане Арбениной исполнилось 49 лет.
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