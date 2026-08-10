Плохой знак: В ФРГ из-за долгой засухи на Эльбе показались «камни голода»

По данным издания, в регионе из-за отсутствия дождей упал уровень воды во всех реках. В городе Пирне уровень воды в Эльбе меньше одного метра, а в Дрездене - 54 см. По словам чиновников, за последние 25 лет Германия потеряла 60 млрд куб. м воды - примерно одно Боденское озеро.

Одной из причин были частые засухи. Кроме того, рукотворное выпрямленные реки или выщелоченные почвы не могут удерживать достаточное количество воды.

Эльба — река бассейна Северного моря. Она берёт начало в Чехии. Окраинные участки верхней части бассейна реки местами заходят на территорию Австрии и Польши.

«Камни голода» считаются плохим знаком, так как их появление на поверхности означает начало экстремальной засухи. Когда уровень воды в реках падает настолько, что эти скрытые в обычное время валуны обнажаются, это указывает на гибель урожая, нехватку питьевой воды, резкое удорожание продуктов и надвигающийся голод.

Ранее стало известно, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

