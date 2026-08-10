По его словам, необходимо достижение устранения его первопричин. Дипломат указал, что президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью и своей эскалационной риторикой провоцирует недовольство даже среди стран, которых Киев считает своими союзниками.

Замглавы обратил внимание на удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, которые наносят ущерб прежде всего казахстанской экономике.

Ранее Галузин назвал абсурдными обращённые к Москве слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости «сесть за стол переговоров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

