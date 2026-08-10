Обвиняются в мошенничестве: В Москве арестованы производители дронов

Компания производит беспилотные системы. Под стражу заключены действующий и бывший руководители Вячеслав Барбасов и Иракли Хазалия. Им инкриминируют особо крупное мошенничество. Они могут лишиться свободы на 10 лет. Фабула уголовного дела пока неизвестна.

«Дрон Солюшн» с 2018 года работает в сфере научных исследований и разработок в области беспилотных авиационных систем, программного обеспечения для них и системы компьютерного зрения на базе нейросетей. Компания уверяет, что ее беспилотники эффективнее обычных БПЛА и могут работать в любых климатических условиях.

Ранее бывшего зама Набиуллиной объявили в розыск по делу о хищении 4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

