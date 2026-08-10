Володин призвал запретить продажу вейпов
Действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей, сообщил в «Макс» председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, регионам необходимо активнее вводить полный запрет на их розничную продажу. В настоящее время несмотря на запрет продажи вейпов несовершеннолетним, ограничения на рекламу, крупные штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, количество специализированных магазинов за последний год сократилось только на 10 процентов. Володин считает, что этот факт свидетельствует о необходимости дополнительных мер.
Он напомнил, что в июне приняли закон, позволяющий субъектам самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Правом воспользовались только Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия — Алания.
Неэффективно запрещать продажу вейпов в отдельном регионе, когда в соседнем она разрешена. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
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